Unos pastores de Teruel sortean una vieja Citroën C15 y el vídeo no tiene precio

Hay vehículos que se convierten en referentes de toda una generación no por su diseño impecable o por su motor, sino por su carisma. Y es innegable que la Citroën C15 es uno de ellos, y no uno cualquiera.

La Citroën C15, durante décadas, fue la compañera inseparable de agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural. Para muchos, verla es viajar directamente a la infancia, a los pueblos y a una forma de vida que aún resiste pese a la inmediatez de la actualidad y la tecnología que ha inundado cada esquina de la cotidianidad.

Y, como no podía ser de otra manera, es una Citroën C15 la que protagoniza uno de los sorteos más inverosímiles de las redes. La Comisión de Pastores de Mosqueruela, un pequeño pueblo de Teruel, ha decidido sortear una vieja Citroën C15 que parece estar viviendo sus últimos días.

El vídeo promocional, grabado con una ironía impecable, comienza como si se tratara del anuncio de un coche de lujo. Habla de potencia, elegancia y prestaciones legendarias. Pero la sorpresa llega cuando aparece la auténtica protagonista: una veterana C15 marcada por los años, el trabajo y las historias acumuladas en el campo. Entonces llegan las frases que han disparado las risas en redes: "Arranca casi siempre" y "las puertas cierran bien si les das cariño".

'Arranca casi siempre'

Lo que podría parecer una simple broma ha tocado una fibra muy especial entre miles de españoles y la publicación ha acumulado cientos de reacciones y comentarios de usuarios que recuerdan con cariño este modelo mítico. Algunos incluso han pedido que se sigan sorteando vehículos así para evitar que desaparezcan definitivamente de las carreteras españolas.

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El éxito ha sido tan grande que numerosos usuarios han preguntado cómo conseguir una papeleta para participar en el sorteo. La organización ha confirmado que el ganador se conocerá el próximo 24 de julio, mientras la vieja furgoneta continúa sumando admiradores por toda España.