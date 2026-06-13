Genesis presenta su “Elegancia Atlética” con los nuevos GT Concept y Magma GT3 Concept

La marca Genesis está viviendo un momento muy especial. La firma de lujo de Hyundai se anunció como una marca independiente en 2015 y tras 11 años se ha convertido en la tercera marca más vendida del mundo, con 7,27 millones de vehículos. En la presente temporada, Genesis aterrizó en la categoría reina del Mundial de Resistencia, Hypercar, y en tan solo la segunda carrera logró sus primeros puntos. La firma surcoreana debuta en las 24 Horas de Le Mans y aprovecha la gran ocasión para presentar su “Elegancia Atlética” con los nuevos GT Concept y Magma GT3 Concept, y su “visión del lujo y el dinamismo en la carretera”, trasladando ese enfoque al motorsport.

En noviembre de 2025 se presentó una versión anterior del Magma GT Concept, pero el turismo de lujo biplaza vuelve a exponerse con un interior totalmente nuevo, lo que refleja la evolución del programa Magma. El GT Concept de la firma surcoreana combina deportividad y elegancia, que puede verse en su diseño con un frontal rebajado, guardabarros anchos y unas proporciones dinámicas con motor central. Con este diseño y los detalles aerodinámicos, Genesis lleva al máximo su filosofía de “Elegancia Atlética”.

La parte trasera del Genesis Magma GT Concept / Genesis

En el interior, el GT Concept está totalmente centrado en el conductor, con un cuadro de instrumentos analógico inspirado en los cronómetros de competición y complementado con controles táctiles que enfatizan “la precisión y la implicación”. El resultado es un habitáculo que reinterpreta la experiencia de un GT de lujo moderno, equilibrando rendimiento y confort.

Interior del Genesis Magma GT Concept / Genesis

El Magma GT3 Concept con el que Genesis permanecerá ligado al mundo del automovilismo a largo plazo

“Estamos trabajando seriamente en él”, afirmó Luc Donckerwolke, director creativo de Genesis sobre el Magma GT3 Concept. La firma de lujo de Hyundai quieren ser “embajadores de Corea” y se mantienen unidos al mundo del motorsport con el Magma GT3 Concept. Este prototipo refleja la creciente relevancia de la competición y llevar todos sus conocimientos a los vehículos de carretera de Genesis.

Optimizado para el rendimiento, el GT3 Concept cuenta con vías ensanchadas, un marcado splitter delantero, conductos de aire ampliados y una aleta integrada en la puerta, para mejorar la eficiencia aerodinámica y la refrigeración. Las estrategias de gestión térmica y el enfoque “competitivo”, hacen que el prototipo de la firma surcoreana incorpore un alerón fijo y un difusor, que garantizan la durabilidad del vehículo en condiciones extremas típicas de las carreras de resistencia.

El Genesis Magma GT3 Concept se ha desarrollado en colaboración con Hyundai Motorsport y de acuerdo con el reglamento técnico de GT3. Como estudio independiente, el prototipo de la firma surcoreana explora cómo la arquitectura, la aerodinámica y los principios de ingeniería en la competición podrían servir de base para los futuros coches de alto rendimiento de Genesis.

El GT3 Concept sigue en fase de exploración, con la arquitectura, los componentes y las posibles vías de desarrollo aún por definir. La firma de lujo de Hyundai está en busca de varios escenarios posibles, demostrando que no se queda solo en el Hypercar. El GT3 de Genesis “estará en producción muy pronto” y nos confirman que estudiarán entrar a competir en categorías GT3, pero todavía no piensan en ello.

La expansión de Genesis para 2027

Junto a sus ambiciones en el mundo de la competición, Genesis continúa acelerando su estrategia de crecimiento en Europa, expandiéndose a nuevos mercados, entre los que se encuentra España, Francia, Italia y Países Bajos. Además, la firma surcoreana se prepara para su futura entrada en Austria, Dinamarca, Polonia y Portugal, como parte de su visión global a largo plazo.

En 2027, Genesis buscará estar presente en 12 mercados en Europa (Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Francia, Italia y Holanda y añadirán Austria, Dinamarca, Polonia, Portugal y España), con más de 50 puntos de venta. La presencia de Genesis en la escena mundial refleja una estrategia unificada para elevarla a una marca de lujo moderna y orientada al rendimiento. “Genesis ha crecido más rápido que cualquier otra marca de automóviles de lujo y estamos encantados de competir en la carrera de resistencia más dura del mundo, donde podremos demostrar nuestro rendimiento bajo presión. Somos humildes, pero tenemos ganas y sabemos que nos espera mucho trabajo”, aseguró José Muñoz, presidente y CEO global de Hyundai Motor Company y de Genesis.