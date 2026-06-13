El BMW M Award reconoce desde el año 2003 al piloto que consigue los mejores resultados en las sesiones de clasificación de MotoGP™. La entrega de este vehículo de altas prestaciones al ganador de la temporada se ha convertido en una de las citas más esperadas del campeonato.

En esta ocasión, la competición ha servido también como el escenario elegido para la presentación mundial del nuevo BMW M2 con xDrive, un acto que corrió a cargo de Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP™, y Zsuzsanna Pócs, directora de marketing de BMW Group Hungría.

Así es el deportivo que se llevará el ganador del BMW M Award en MotoGP / BMW

La gran novedad que introduce BMW M GmbH con este modelo es la incorporación, por primera vez en la gama M2, del sistema de tracción total xDrive. Esta tecnología se combina con un motor de seis cilindros en línea que cuenta con tecnología BMW M TwinPower Turbo, una unión pensada para ofrecer un rendimiento superior y una conducción muy dinámica sin importar las condiciones del asfalto. En términos de prestaciones, el vehículo es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,7 segundos, lo que supone una mejora de 0,3 segundos si se compara con la versión equivalente de tracción trasera.

El diseño del nuevo BMW M2 con xDrive busca el máximo rendimiento tanto para rodar en un circuito como para los trayectos del día a día, apoyándose en un sistema de tracción total que estabiliza el coche y distribuye la potencia de manera óptima incluso en situaciones adversas. Visualmente, la unidad que se ha presentado destaca por lucir una pintura exclusiva denominada BMW Individual Borusan Turkish Blue, un color que está disponible por primera vez en esta variante del modelo.

Nada más terminar su presentación oficial, el coche se puso a prueba sobre el asfalto del circuito Balaton Park en un evento llamado “BMW M Racing Balance”. Allí, la piloto Becky Evans y el piloto de MotoGP™ Jorge Martín tuvieron la oportunidad de comprobar de primera mano el equilibrio y el comportamiento dinámico de esta nueva máquina.

La piloto Becky Evans y el piloto de MotoGP™ Jorge Martín tuvieron la oportunidad de comprobar de primera mano el equilibrio y el comportamiento dinámico de esta nueva máquina / BMW

Con este galardón, BMW M GmbH da continuidad a una tradición que suma ya más de dos décadas recompensando el esfuerzo de los pilotos del mundial. El funcionamiento del trofeo es sencillo: a lo largo de toda la temporada, los pilotos van sumando puntos en cada sesión de clasificación utilizando el mismo sistema de puntuación que se aplica en las carreras del domingo. Al final del año, el piloto que termina en lo más alto de esta tabla se lleva el coche a casa.

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En el historial de este premio, Marc Márquez se mantiene como el piloto récord con ocho victorias en su palmarés, incluyendo la última edición celebrada. Por su parte, Francesco Bagnaia ha conseguido llevarse el coche en tres ocasiones, mientras que en la lista de ganadores históricos del BMW M Award también aparecen pilotos de la talla de Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Sete Gibernau y Nicky Hayden.