Toyota enseña el TR LH2 Racing Prototype, su hypercar de hidrógeno líquido, en Le Mans

Toyota da un nuevo paso hacia el futuro de la competición al presentar en las 24 Horas de Le Mans su nuevo TR LH2 Racing Prototype, un prototipo equipado con un motor de combustión alimentado por hidrógeno líquido que ya ha rodado por primera vez en el mítico circuito de La Sarthe.

Las 24 Horas de Le Mans 2026 no solo son el escenario de una de las carreras más prestigiosas del mundo, sino también el escaparate perfecto para mostrar las tecnologías que marcarán el futuro del automovilismo. El tricampeón de Le Mans Kazuki Nakajima ha sido quien se ha encargado de pilotar el coche.

Un 'laboratorio rodante'

El TR LH2 Racing Prototype ha sido desarrollado sobre la misma plataforma del TR010 HYBRID Hypercar, el vehículo con el que Toyota Gazoo Racing compite en la categoría reina del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

TR LH2 Racing Prototype / Toyota

Más allá de su función como coche de exhibición, este nuevo prototipo ha sido concebido como un laboratorio rodante destinado a acelerar el desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno para futuras aplicaciones en competición y, posteriormente, en vehículos de producción. Obviamente, su gran particularidad es que utiliza un motor de combustión interna alimentado por hidrógeno líquido, una tecnología que la marca japonesa considera clave para la descarbonización del deporte del motor.

Con este proyecto, Toyota mantiene su filosofía de utilizar el automovilismo como banco de pruebas para innovaciones que puedan trasladarse a la movilidad del futuro, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el hidrógeno.

Toyota y sus planes con el hidrógeno

TR LH2 Racing Prototype / Toyota

La estrategia de la marca japonesa empezó ya en 2021 con el ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept, un vehículo que participó en el campeonato japonés Super Taikyu utilizando hidrógeno gaseoso como combustible. La evolución continuó en 2023 con la introducción de una variante alimentada por hidrógeno líquido, una solución que permite mejorar la densidad energética y ampliar las posibilidades de uso en competición.

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La marca también ha llevado esta tecnología al mundo de los rallies. En 2022, el GR Yaris H2 realizó varias demostraciones durante el Rally de Ypres del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC). Más recientemente, el GR Yaris Rally2 H2 Concept ha seguido mostrando el potencial del hidrógeno en pruebas como el Rally de Finlandia y el Rally de Montecarlo.