La señal de tráfico que muchos conductores confunden y puede acarrear una multa de 200 euros

La señalización vial es uno de los pilares fundamentales de la seguridad en carretera. Sin embargo, algunas señales son tan poco frecuentes que muchos conductores terminan olvidando su significado con el paso del tiempo. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) suele recordar periódicamente cuáles son los símbolos que generan más dudas entre los usuarios de la vía.

Entre ellas destaca una señal que figura entre las más falladas tanto por los aspirantes al permiso de conducir como por quienes ya llevan años al volante. Su apariencia sencilla lleva a muchos a interpretarla de forma errónea, lo que puede provocar incumplimientos y sanciones.

Una de las señales que más confusión genera

Se trata de la señal R-200, fácilmente reconocible por su forma circular, borde rojo y una franja horizontal negra situada en el centro. Aunque muchos conductores creen que indica una prohibición de circulación o el acceso a una zona restringida, su significado es muy diferente.

Esta señal obliga a los conductores a detener completamente el vehículo antes de continuar la marcha. No implica que esté prohibido el paso, sino que es necesario realizar una parada obligatoria en el punto indicado.

Esta señal obliga a los conductores a detener completamente el vehículo antes de continuar la marcha / Archivo

¿Dónde suele encontrarse?

La señal R-200 suele instalarse en lugares donde es necesario realizar algún tipo de control previo al acceso. Es habitual verla en puestos fronterizos, controles policiales permanentes, peajes, accesos vigilados, instalaciones portuarias o zonas de seguridad donde existen barreras o sistemas de verificación.

Tras efectuar la parada requerida y cumplir con el procedimiento correspondiente, el conductor puede continuar su trayecto con normalidad.

No respetarla puede salir caro

Ignorar esta señal puede considerarse una infracción de tráfico. La normativa establece que el conductor está obligado a detenerse completamente cuando se encuentre ante esta indicación, por lo que continuar la marcha sin hacerlo puede acarrear una multa de hasta 200 euros.

Noticias relacionadas

Precisamente por la escasa frecuencia con la que aparece en las carreteras, muchos conductores la confunden con otras señales más habituales. Por ello, la DGT insiste en la importancia de repasar periódicamente el significado de aquellos símbolos menos comunes que, aunque se vean pocas veces, siguen teniendo plena validez y deben respetarse.