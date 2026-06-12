¿Qué pilotos españoles compiten en las 24 Horas de Le Mans 2026?

El sábado 13 y domingo 14 de junio se disputa la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans. Esta histórica carrera, junto al GP de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis, forman la Triple Corona. Fernando Alonso, Marc Gené y Miguel Molina han hecho historia consiguiendo el triunfo en la mítica prueba, pero ¿qué pilotos españoles compiten en las 24 Horas de Le Mans de 2026?

Miguel Molina

El piloto de Lloret de Mar entró en los libros de historia tras ganar las 24 Horas de Le Mans en 2024. Molina terminó en cuarta posición en 2025, pero le descalificación porque el soporte del alerón trasero de su Ferrari no cumplía con la prueba de deflexión. En su décima participación, el piloto español compartirá su Ferrari Hypercar #50, con sus compañeros Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen, y saldrá en 12º posición.

Miguel Molina en el Ferrari #50 / Ferrari

Alex Riberas

El piloto español se estrenó con un 12º puesto en la categoría Hypercar, en las 24 Horas de Le Mans del año pasado. Además, 2025 fue el año de debut del Aston Martin Valkyrie. El barcelonés seguirá montado en el coche de la escudería británica número 009, junto a Marco Sorensen y Roman De Angelis, que partirán desde la 7º posición.

Alex Riberas en el Aston Martin #009 / Aston Martin

Daniel Juncadella

La edición 94º de las 24 Horas de Le Mans será muy importante para Dani Juncadella. Además de ser su tercera participación, el español se estrena en la categoría reina, en Hypercar, en las 24 Horas de Le Mans, con Genesis. El piloto catalán compitió en 2025 en LMGT3, con el equipo TF Sport, y tras salir 23º con el Corvette #33, Juncadella, junto a Jonny Edgar y Ben Keating, remontaron hasta el 7º puesto. Este año en Hypercar, Dani Juncadella comparte el Genesis #19 con Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin, y saldrán desde una meritoria 6º posición.

Dani Juncadella en el Genesis #19 / Genesis

Lorenzo Fluxá

Es el único piloto español de la categoría LMP2. Fluxá compartirá volante con Horst Felix Felbermayr y su hijo Horst Felbermayr Jr, en el Proton Competition #44, que saldrá 16º. El piloto de Palma de Mallorca terminó 8º en 2025 con el Algarve Pro Racing #25, y esta será la tercera edición de las 24 Horas de Le Mans para Fluxá, ya que debutó en la histórica carrera en 2024 con el equipo Cool Racing.

Lorenzo Fluxá montado en el LMP2 Proton Competition #44 / WEC

¿Qué pilotos españoles han ganado las 24 Horas de Le Mans?

A lo largo de la historia, once pilotos españoles han conseguido el triunfo en las diferentes categorías de las 24 Horas de Le Mans. Solo tres de ellos, Marc Gené (2009), Fernando Alonso (2018 y 2019) y Miguel Molina (2024) han ganado en la categoría reina (antes LMP1 y ahora Hypercar) y han cruzado como primeros la meta en la histórica carrera. Pero hay más pilotos españoles que han ganado en las otras clases de las 24 Horas de Le Mans: