Nuevo Leapmotor B05: compacto, eléctrico, versátil y por debajo de 20.000 euros

Leapmotor completa su catálogo saliendo del formato SUV con el nuevo Leapmotor B05, un compacto 100% que, tras probarlo, deja ver varios puntos fuertes que lo convierten en un coche versátil. Este coche es uno de los que se suma a la producción en Figueruelas y ya se están reservando unidades.

Sus principales rasgos distintivos son el diseño, la autonomía de hasta 482 kilómetros y un precio de partida oficial de 26.900 euros que, si ya es bajo para las cifras que se escuchan en el segmento, aún baja más en España.

Leapmotor B05. / Leapmotor

El Leapmotor B05 tiene 4,4 metros de largo y destaca especialmente por su ancho de casi 1,90 metros, lo que le da cierta presencia en carretera. Las puertas sin marcos y el frontal, con faros LED, contribuyen a darle un aire más deportivo. El maletero homologa 345 litros, pero se puede abatir los asientos para ganar capacidad cuando sea necesario.

No es un SUV y no se conduce como tal

El planteamiento dinámico del B05 quiere salir del formato 'SUV eléctrico cómodo' y aunque no es un coche deportivo sí que dinámicamente se nota el trabajo hecho (parte de él en el circuito de pruebas de Stellantis en Balocco). El modelo cuenta con tracción trasera, reparto de pesos 50:50 y una comportamiento dinámico y, por qué no decirlo, también divertido en su paso por curva. De hecho, aunque este coche sea el mismo que se comercializa en China, su mecánica es "europea".

Leapmotor B05 / Leapmotor

El sistema permite elegir electrónicamente la dureza de la dirección, la regeneración del freno y la respuesta al acelerador, habilitando también una suerte de 'lauchn control'. Su motor eléctrico desarrolla hasta 218 CV (160 kW) y 240 Nm de par, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos.

En la parte de las suspensión encontramos una McPherson en la parte delantera y una multi-link en el eje trasero. El resultado es un coche cómodo sin ser blando, un vehículo que permite notar qué pasa en el asfalto sin perder el foco en que el conductor esté conectado con la carretera.

Dos tamaños de batería

La parte eléctrica está formada por dos opciones de batería: una de 56,2 kWh y hasta 401 kilómetros de autonomía WLTP y otra de 67,1 kWh y hasta 482 kilómetros de autonomía. Las batería está integrada en la estrucutra del vehículo con la arquitectura Cell-to-Chassis para mejorar la habitabilidad, la estabilidad del coche y la rigidez estructural del coche.

Leapmotor B05 / Leapmotor

El consumo homologado ronda los 13,9 kWh/100 kilómetros y tras la prueba por carretera y ciudad las cifras se quedan bastante en esa línea. A ello contribuye un cociente aerodinámico de 0,26. Además, el sistema de carga rápida permite recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 17 minutos.

En el interior reina la sencillez, con la ausencia de botones físicos y un salpicadero limpio. Domina una gran pantalla central de 14,6 pulgadas con el último sistema operativo de Leapmotor desde la que se controla todo el coche, lo que puede ser poco intuitivo al principio. La instrumentación digital es de 8,8 pulgadas.

Leapmotor B05 / Leapmotor

Una característica es el gran techo panorámico, que da amplitud al habitáculo, y las plazas traseras son cómodas y espaciosas para el segmento.

Un precio que baja de los 20.000 euros

Dentro del perfil de conductor europeo, Leapmotor ha conseguido bajar la media de edad en 10 años (que aun así se queda por encima de los 40 años). Con este coche, Leapmotorconsigue completar su catálogo saliendo del formato SUV, electrificar los coches versátiles que sirven para viajar y para circular todos los días y quiere atraer a conductores jóvenes que priorizan el diseño, la tecnología y las prestaciones sin renunciar a un precio competitivo.

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Y es que el precio es uno de sus atractivos, sin dudas. El oficial para Europa es de 26.900 euros, pero tras hablar con concesionarios, el Leapmotor B05 se queda de entrada alrededor de los 23.000 euros y, si se suman las ayudas, puede bajar por debajo de los 20.000 euros. Toda una suma de factores que lo pueden hacer uno de los compactos eléctricos más interesantes de este 2026.