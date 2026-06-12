Maserati MCPura Cielo Tributo 1926: un Fuoriserie para celebrar 100 de Tridente
La marca entrega en Módena una unidad creada por Fuoriserie, con una decoración inspirada en el Tipo 26
El Maserati MCPura Cielo Tributo 1926 no llega como una versión más de catálogo, sino como una pieza única creada para homenajear el origen del Tridente. La marca ha entregado en Módena este descapotable desarrollado por Maserati Fuoriserie, su programa de personalización, con una decoración inspirada en el Tipo 26, el coche con el que Alfieri Maserati tomó la salida en la Targa Florio el 25 de abril de 1926.
La fecha importa porque aquel Tipo 26 fue el primer Maserati que llevó el logotipo del Tridente sobre el capó. Cien años después, ese símbolo vuelve a ocupar el centro del relato con una unidad a medida que mezcla homenaje histórico, diseño de competición y personalización extrema. La entrega se ha hecho en el concesionario Maserati de Módena, coincidiendo con el paso de la Mille Miglia 2026 por la ciudad.
Decoración de competición
La carrocería del MCPura Cielo Tributo 1926 está acabada en Grigio Lamiera Matte, un color que remite a la materia prima de las carrocerías de competición de los años veinte. Sobre esa base aparece una decoración específica en Rosso Capannelle, Blu Infinito y Bianco Pastello, con la insignia original del Tipo 26 reproducida en el centro del capó.
El Tridente histórico también aparece en la parte delantera y en el pilar B, ambos en Bianco Pastello, junto al logotipo de Fuoriserie. Las llantas Cyclonic de 20 pulgadas, diamantadas y con superficie roja, van acompañadas de pinzas de freno negras, mientras que la cubierta del capó combina el Tridente actual con el primer emblema diseñado por Mario Maserati en 1926.
Los detalles de las puertas añaden otra referencia directa al inicio de la marca, porque incluyen las firmas de Alfieri Maserati y del mecánico Guerino Bertocchi, protagonistas de aquella primera carrera. El paquete Exterior Carbon completa el conjunto con inserciones visibles de fibra de carbono, un recurso que enlaza el homenaje clásico con una imagen más actual.
Interior Fuoriserie
En el habitáculo, los reposacabezas llevan el Tridente cosido, los asientos son calefactables y el interior incorpora el paquete de carbono. También se incluye un sistema de audio Sonus faber High Premium de 695 vatios y 12 altavoces, además del paquete de asistencia al conductor y el elevador del eje delantero.
Más allá de la decoración, este coche sirve para enseñar hasta dónde puede llegar Fuoriserie cuando el encargo no se limita a elegir colores o tapicerías. El programa permite trabajar sobre carrocería, interiores, acabados y equipamiento para construir configuraciones irrepetibles, y en este caso el punto de partida ha sido un relato muy concreto, el primer siglo del Tridente como emblema de Maserati.
El proyecto forma parte de Boteggafuoriserie, una iniciativa que agrupa artesanía, tecnología y atención al detalle dentro del universo de personalización de la marca. En este caso, la idea no es presentar una edición comercial amplia, sino entregar una unidad con valor simbólico dentro del Año del Tridente.
Un logotipo con historia
El logotipo diseñado por Mario Maserati cumple 100 años en 2026. Su inspiración procede de la Fuente de Neptuno de Bolonia, ciudad donde nació la Società anonima officine Alfieri Maserati en 1914. Primero fue la firma de los coches de carreras de la marca y después pasó a identificar todos sus modelos de producción.
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