Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra, será el nuevo presidente de ANFAC en sustitución de Josep Maria Recasens

Lo aventuramos ayer jueves tras el nombramiento de Christian Stein como nuevo CEO del Renault Group en España, que él no iba a ser, y lo refrendaba La Tribuna de Automoción citando esas mismas fuentes del sector. Markus Haupt será el nuevo presidente de la patronal de fabricantes del sector del automóvil, Anfac. El CEO de Seat y Cupra asumirá el cargo el próximo 19 de junio tras la asamblea de la asociación, y ocupará el puesto que el próximo día 17 dejará vacante Josep Maria Recasens quien abandonará el Renault Group para atrincherarse en Indra.

Haupt se hará con la presidencia de Anfac en un momento clave de eclosión industrial del sector del automóvil hacia la electrificación. No será una tarea fácil, incluso muchos pueden considerarlo una situación complicada. Aunque lo cierto es que el CEO de Seat y Cupra es el mejor candidato que la asociación podría encontrar en estos momentos, por su bagaje institucional asumido desde que Wayne Griffiths saliera de la compañía española, y por su conocimiento industrial y en materia de producción. Se da la circunstancia de que con Haupt, Seat regresa a la presidencia de la patronal dos años después de la salida del puesto de Griffiths.

China, aranceles, regulación

Markus Haupt heredará la silla de Josep Maria Recasens, uno de los grandes gurús del sector pero que como Luca de Meo ha decidido dar el salto a otra aventura. Recasens dejó encarrilado el Plan España Auto 2030 a la espera que el Gobierno haga su parte y ponga en marcha de verdad el programa de incentivos a la compra de modelos eléctricos. Las bases de la evolución de España como mercado pero sobre todo como industria en Europa están puestas. Con Haupt la asociación de fabricantes espera aguantar el pulso de la llegada masiva de marcas chinas, además de conocer al dedillo las batallas arancelarias (tuvo que pelearse gracias a su equipo con Bruselas por el Tavascan) y todos los problemas de la sobreregulación de Europa.

Josep María Recasens, ex-presidente de Anfac / Jordi Otix

La necesidad de que el presidente de la patronal sea alguien con fábrica en España dejaba una lista de candidatos que cabía sobradamente en la palma de una mano. Francisco Pérez Botello (presidente de Volkswagen Group Distribucion en España) Christian Stein (recién nombrado CEO de Renault Group), Rafael Ruiz (presidente de Ebro Motors), Jesús Alonso (presidente de Ford España), Zineb Ghout (CEO Grupo Stellantis Iberia desde abril), Reiner Hoeps (CEO de Mercedes-Benz España), Ruggero Mughini (presidente de Iveco España) y Markus Haupt (CEO de Seat y Cupra), esta es la lista de candidatos que había para sustituir a Josep Maria Recasens. Tal y como se esperaba, la idea es que el próximo 19 de junio el consenso para elegir a Markus Haupt sea unánime.

Una de las principales razones para abogar por el CEO de Seat y Cupra es que su figura llega para sumar y aglutinar al sector. Lejos de buscar el protagonismo, Haupt ya llega con todos los deberes hechos en cuanto a situaciones que 'arreglar' con el Gobierno.

Inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en la planta de Seat de Martorell. Visita al taller 10 donde se ensamblan los cupra, previo al acto que marca el inicio de la fabricación de los nuevos vehículos eléctricos del grupo, en Martorell, a 3 de junio de 2026. Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

La electrificación y transformación tecnológica de la planta de Martorell está hecha y el Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo son los primeros en lanzarse a la arena del mercado, la Gigafactoria de Sagunt (pese a no ser su negociado directo) está completando su proceso de construcción y, lo que es más importante, Seat y Cupra son marcas internacionales con sede en España. Con todo, se espera que el conocimiento de Haupt a todos los niveles del sector sean una buena baza para conseguir que España no solo sea el segundo productor de Europa, sino que sea el primero en 2030 y el mercado siga creciendo en electrificación.

Su trayectoria desde que asumió la dirección de Seat y Cupra (lo hizo de forma interina el 1 de abril de 2025 y de forma oficial el 9 de octubre del mismo año) ha estado ligada a la transformación del sector. Se encontró con muchos temas pendientes dejados abruptamente por su antecesor Wayne Griffiths y los ha sabido cerrar con elegancia y buenos resultados.

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Markus Haupt, CEO de SEAT y CUPRA, recibió el Premio Persona Relevante del Motor, otorgado por Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica / Juan Pelegrin

Los aranceles del Cupra Tavascan (el coche español que se ensambla en China), la puesta en marcha de la producción del Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo en la planta de Martorell (los primeros coches eléctricos que se fabrican en la planta española) y la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías en la fábrica barcelonesa son algunos de sus temas candentes que ha resuelto con éxito. Por eso y su capacidad profesional, recientemente Prensa Ibérica le reconoció como Persona Relevante del Motor en la Gala Neomotor de hace unas semanas. Qué buen ojo tenemos.