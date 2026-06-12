La ITV aclara una de las mayores dudas de los conductores sobre la baliza V16

La llegada de la baliza V16 conectada sigue generando dudas entre los conductores. Muchos todavía no la han comprado o no la llevan en alguno de sus vehículos, mientras otros se preguntan si su ausencia puede suponer un problema a la hora de pasar la ITV.

La respuesta es clara: actualmente se puede superar la inspección técnica sin llevar una baliza V16. Así lo confirmó hace unos meses el director de la DGT, Pere Navarro, quien explicó que los técnicos de las estaciones ITV no comprueban si el conductor dispone de este dispositivo, del mismo modo que anteriormente tampoco verificaban la presencia de los triángulos de emergencia.

No llevarla puede acarrear una multa

Aunque la ITV no la exige, la situación cambia en caso de avería o emergencia en carretera. Los conductores que no utilicen la baliza cuando sea obligatorio pueden enfrentarse a una sanción de hasta 80 euros.

La DGT también ha aclarado que los agentes de tráfico no están realizando controles específicos para comprobar si los vehículos llevan la luz conectada a la plataforma DGT 3.0 en la guantera.

Estación de la ITV / Archivo

Qué revisa realmente la ITV

Durante la inspección, los técnicos verifican que el vehículo se encuentra en condiciones seguras para circular. El proceso comienza con la comprobación de la documentación y del número de bastidor, asegurando que coincide con los datos oficiales del vehículo.

Posteriormente se revisan elementos como la carrocería, el chasis, los cristales, el alumbrado, la señalización, los neumáticos, los frenos, la dirección, la suspensión, el motor y la transmisión. También se comprueba que las emisiones contaminantes se mantengan dentro de los límites establecidos.

Más atención a los vehículos modernos

Aunque la baliza V16 no forma parte de las comprobaciones de la ITV, los centros sí están empezando a prestar más atención a sistemas que hasta hace poco apenas se revisaban, como los asistentes avanzados a la conducción (ADAS) o determinados componentes de los vehículos eléctricos.

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Se trata de una adaptación a las nuevas exigencias europeas, que buscan garantizar el correcto funcionamiento de las tecnologías que incorporan los automóviles más modernos.