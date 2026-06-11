Stellantis empieza a probar su propia batería de estado sólido junto con Factorial

Stellantis ha comenzado a probar en carretera un Dodge Charger Daytona equipado con baterías de estado sólido desarrolladas por la empresa estadounidense Factorial. Se trata de la primera integración de esta tecnología en un vehículo de desarrollo del grupo y también de una de las primeras aplicaciones de este tipo en Norteamérica.

El programa de ensayos busca comprobar cómo se comportan las baterías en condiciones reales de conducción, carga y uso diario, evaluando aspectos como la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento. Las baterías de estado sólido están consideradas como una de las tecnologías con mayor potencial para la próxima generación de vehículos eléctricos. Sobre el papel, permiten almacenar más energía en menos espacio, reducir los tiempos de carga y mejorar la seguridad frente a las actuales baterías de ion-litio.

Según los datos publicados por ambas compañías en 2025, las celdas FEST (Factorial Electrolyte System Technology) alcanzaron una densidad energética de 375 Wh/kg y fueron capaces de recargarse del 15% al 90% en 18 minutos, además de mantener un funcionamiento estable en temperaturas comprendidas entre -30 °C y 45 °C.

Sin embargo, obtener buenos resultados en laboratorio es solo una parte del desafío, ya que integrar esta tecnología en un vehículo exige rediseñar elementos como el paquete de baterías, los sistemas de control y las estrategias de gestión térmica para cumplir con los requisitos de seguridad y durabilidad de la industria del automóvil.

Una arquitectura específica para baterías de estado sólido

Para ello, Stellantis ha desarrollado una nueva arquitectura mecánica específica que permite adaptar las celdas de estado sólido al vehículo de pruebas. Con la integración ya completada, la compañía ha iniciado una fase de validación en carretera destinada a recopilar datos y afinar el comportamiento del sistema antes de plantearse una posible producción a gran escala. Es este paso el que hace ganar relevancia a todo el proyecto, ya que la aplicación en conducción de este tipo de baterías todavía se encuentra en fase de pruebas, como es el caso de Mercedes-Benz también con Factorial, BMW o Toyota.

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El proyecto forma parte del programa conjunto de desarrollo que Stellantis y Factorial mantienen desde hace varios años y supone un nuevo paso hacia la industrialización de las baterías de estado sólido para automoción, lo que marcaría la entrada en una generación de vehículos eléctricos.