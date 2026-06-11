Christian Stein será el nuevo CEO de Renault Group en España

Renault Group ha anunciado el nombramiento de Christian Stein como nuevo director general del grupo en España, una decisión que será efectiva a partir del 1 de julio. Stein asumirá el cargo en sustitución de Josep María Recasens, quien fue elegido hace unos días como nuevo CEO de Indra, abandonando así la disciplina del grupo francés.

Este movimiento supone que compaginará la gestión del grupo en España (que incluye las marcas Renault, Alpine y Dacia) con su actual responsabilidad como Chief Communication Officer de Renault Group a nivel mundial, reportando directamente a François Provost, CEO de Renault Group.

En su nuevo rol, Stein se encargará de dirigir todas las operaciones y actividades de la corporación en el país, además de asumir la alta representación institucional de la compañía en el territorio nacional.

De momento, Stein no asumirá el puesto que Recasens dejó vacante como presidente de ANFAC (la patronal de fabricantes en España). El próximo 19 de junio se celebrará la Asamblea General de la asociación y ahí se comunicará (si no hay contratiempos) el nombre del nuevo presidente. Descartada la figura de Christian Stein, el directivo designado debería ser alguien perteneciente a una marca que tenga fábrica en España, algo que reduce los candidatos a los máximos representantes de Ebro, Volkswagen, Iveco, Skoda, Seat, Mercedes-Benz, Cupra, Ford, Citroën, Peugeot, Leapmotor, Opel y Lancia.

Un relevo en pleno despliegue estratégico y eléctrico

El relevo en la cúpula directiva de Renault se produce en un momento clave para la filial española. Coincidiendo con el lanzamiento de futuREady, el plan estratégico global de la multinacional, la división española acaba de consolidar su hoja de ruta industrial tras la firma del nuevo convenio colectivo. Este acuerdo laboral garantiza el futuro de las instalaciones industriales en España mediante la adjudicación de cinco nuevos modelos y el despliegue de una nueva plataforma de desarrollo de vehículos eléctricos.

La relevancia de este mercado para el consorcio francés es histórica. Precisamente este año 2026, Renault Group celebra sus 75 años de trayectoria industrial y comercial en España. Actualmente, la empresa cuenta con una sólida estructura que abarca centros de producción, desarrollo e I+D+i distribuidos entre Madrid, Valladolid, Palencia y Sevilla. A esto se suma una red comercial y de postventa compuesta por 482 puntos de venta que comercializan los modelos de las marcas Renault, Dacia y Alpine, con el soporte financiero de Mobilize Financial Services.

Más de 35 años de experiencia en el sector del automóvil

Christian Stein cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el sector de la automoción. Graduado con un Máster en Administración de Empresas por la EMLYON Business School, comenzó su carrera profesional en 1991 dentro de Peugeot, donde ocupó diversos cargos de responsabilidad en áreas de finanzas, ventas y marketing en delegaciones de Francia, Bélgica y el Reino Unido.

En 2011 se trasladó al Grupo Volkswagen para incorporarse a Seat sustituyendo a Dominik Hoberg. En la marca española ejerció como director global de marketing y, posteriormente, director global de comunicación y relaciones institucionales.

Su vinculación con Renault Group comenzó en 2020 como vicepresidente de comunicación de marcas. Fue nombrado por Luca de Meo, que se lo 'levantó' a Seat. También se llevaría a la marca del rombo a Alejandro Mesonero (que tuvo un paso efímero antes de recalar como director de diseño en Alfa Romeo), Sebastian Guigues (actual CEO de Renault el Italia) y el propio Josep María Recasens. Más adelante, en 2023, asumió el puesto de vicepresidente de Revenue Management y experiencia de cliente en Ampere (la filial de vehículos eléctricos y software del grupo), antes de ser nombrado director de comunicación global en 2024.

Noticias relacionadas

François Provost ha destacado que “el profundo conocimiento que Stein posee sobre el mercado y la cultura de España será un factor determinante para liderar esta nueva etapa industrial”. Asimismo, el directivo ha expresado el agradecimiento del grupo a Josep María Recasens por su compromiso y labor durante sus años en la compañía. Recasens abandonará la disciplina de Renault el próximo 17 de junio.