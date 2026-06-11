Porsche convierte tres 911 en piezas únicas dedicas a Toy Story 5

Porsche traslada el universo de Toy Story 5 a tres Porsche 911 únicos, trabajados por el departamento Sonderwunsch, cada uno inspirado en uno de los personajes más reconocibles de la saga de Disney y Pixar: Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

Porsche crea tres 911 inspirados en Toy Story 5 / Porsche

Los tres coches se venderán dentro de una iniciativa benéfica que apoyará a Big Brothers Big Sisters of America, American Red Cross y Starlight Children’s Foundation. No se ha facilitado el precio de venta ni el formato exacto, pero sí que las unidades forman parte de un proyecto más amplio con fines solidarios. Su debut mundial fue de cine, sobre la alfombra roja en el estreno de Toy Story 5, el 9 de junio en Los Ángeles.

Buzz Lightyear vuela en un GT3 RS

El más extremo de los tres es el Porsche 911 GT3 RS inspirado en Buzz Lightyear. La base elegida es un 911 GT3 RS 992.1 con paquete Weissach, una combinación que encaja con el personaje más espacial del trío. La carrocería recurre al blanco como tono principal y añade detalles en Green Yellow y Lizard Green en zonas como el capó delantero, el techo, las aletas, los paragolpes, la parte baja de las puertas y los extremos del alerón.

Porsche 911 GT3 RS inspirado en Buzz Lightyear / Porsche

El alerón trasero tiene un papel protagonista porque remite a las alas del traje de Buzz. El elemento inferior va pintado con franjas en blanco y Fire Red, mientras que los soportes usan Light Sport Grey. Las llantas de magnesio, asociadas al paquete Weissach, también van en blanco y montan centros personalizados con el emblema Space Ranger creado por Bob Pauley, diseñador de producción de Pixar y diseñador original de Buzz Lightyear.

Porsche 911 GT3 RS inspirado en Buzz Lightyear / Porsche

Dentro, Porsche repite el patrón de colores con cinturones y tiradores en verde, costuras verdes y una combinación de cuero Pebble Grey, Race-Tex Arctic Grey y cuero Violeta en la parte superior de los asientos. Los umbrales de las puertas iluminados incluyen la frase ‘To Infinity and Beyond’ (hasta el infinito y más allá), una de las citas más reconocibles del personaje. Entre las opciones de fábrica figuran el elevador del eje delantero, los frenos Porsche Carbon Ceramic Brakes con pinzas negras y el depósito de combustible de mayor capacidad.

Un Targa para Jessie

El 911 Targa 4 GTS se ha reservado para Jessie, con una interpretación más ligada a los colores de su vestuario vaquero. Porsche ha desarrollado para esta unidad el tono Jessie White Metallic, un blanco con efecto perlado que busca recordar los botones de su camisa. El coche añade 944 Cobalt Blue Metallic en paragolpes y taloneras, Atacama Yellow en el capó delantero y la tapa trasera, y filetes GTS Red en distintas zonas de la carrocería.

Porsche 911 Targa 4 GTS de Jessie / Porsche

La capota Targa roja remite al sombrero de Jessie y lleva un ribete beige específico. Además, la inscripción “targa” se sustituye por “Jessie” con tipografía de denominación Porsche. El interior combina cuero Dark Night Blue, Bordeaux Red y Pebble Grey, con un tejido de aspecto vaquero en asientos y paneles de puerta. Las alfombrillas incorporan un patrón blanco y negro de vaca, y los umbrales iluminados reciben al conductor con “Yee Haw!”.

Woody a bordo del un 911 Carrera T

Woody queda representado por un Porsche 911 Carrera T 2026. La pintura se ha creado para imitar el desgaste natural de unos vaqueros, con textura denim visible y una mezcla de Dark Sea Blue, Golf Blue y blanco. El frontal y las zonas bajas van en Coffee Black, mientras que el labio delantero usa Aurum. En las puertas aparece el nombre de Woody con gráficos Fire Red.

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Porsche 911 Carrera T 2026 para Woody / Porsche

El interior del Carrera T es el más cálido de los tres. Porsche utiliza por primera vez un cuero vintage marrón, pensado como guiño a los juguetes usados durante años de juego. También aparecen costuras Cognac, cuero Dark Night Blue, tejido denim en los asientos y un patrón de cuadros rojos sobre cuero Speed Yellow en respaldos y paneles. Los umbrales iluminados llevan “Ride Like the Wind!”.