Fallece el ingeniero vasco José Ignacio López de Arriortúa, figura clave en la industria automovilística del siglo XX

José Ignacio López de Arriortúa ha fallecido este 10 de junio a la edad de 84 años y se despide como una de las figuras que configuraron la industria automovilística en las décadas de los 80 y 90. Orihundo de Amorebieta, Vizcaya, donde nació en 1941, consiguió hacerse un hueco en el sector internacional gracias a sus políticas para la reducción de costes y una disciplina militar a la hora de optimizar grandes empresas, lo que le valió el apodo de 'Superlópez'.

Estudió ingeniería industrial en Bilbao y se doctoró en esta disciplina en 1966. Primero pasó por empresas como Westinghouse, Firestone o Cenemesa y en 1980 dió el saltó a General Motors, donde aterrizó en la planta de Figueruelas.

El programa PICOS y el salto a Detroit

El control exhaustivo sobre el departamento de compras y los procesos productivos y la revisión de toda la cadena para optimizar la fabricación y reducir gastos que otros ni siquiera veían le valieron para dar el salto en 1987 a la sede de Opel en Alemania. Este es el momento en el que desarrolla uno de sus programas más revolucionarios, PICOS, un modelo con el que el precio objetivo del vehículo se fijaba al inicio de la producción y todo el proceso debía adaptarse a esa cifra, eliminando costes superfluos.

José Ignacio López de Arriortúa (derecha), junto con el economista Ramón Tamames. / GUSTAVO CUEVAS/EFE

Su manera de trabajar llama la atención hasta del entonces presidente y director general de GM, Jack Smith. Esto le hace saltar hasta ser vicepresidente mundial de compras de General Motors en 1992 e incluso se traslada a Detroit. Este ascenso le convierte en el primer no estadounidense en subir tan alto dentro del grupo automovilístico.

El conflicto con General Motors

Un año después, Volkswagen decidió fichar al ingeniero vasco como responsable global de producción y compras, sin que este supiese que el movimiento le iba a costar caro. General Motors le acusó a él y a otros colaboradores que le siguieron en este cambio de pasar documentación confidencial a la competencia, unas acusación que, pese a ser negadas, abrieron un conflicto internacional sobre espionaje industrial que duró años.

No obstante, López de Arriortúa siguió trabajando para salvar a Volkwagen del bache económico en el que se encontraba. Al final, la presión de lo que se bautizó como López Affair le hizo dimitir a finales de 1996. En enero del año siguiente, Volkswagen llegó a un acuerdo con General Motors: el pago de 100 millones de dólares y compra de componentes de la empresa norteamericana por valor de 1.000 millones durante siete años.

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Después de este conflicto y tras sufrir un accidente de tráfico en 1998, José Ignacio López de Arriortúa se retira de la actividad empresarial sin dejar de ser en el inicio del nuevo modelo una figura influyente en la industria automovilística. Sus métodos son vistos como los de un visionario, capaz de reorganizar enormes multinacionales de manera certera, aunque para algunos encarna la figura de la presión extrema sobre los costes y los márgenes de beneficio. De una manera u otra, José Ignacio López de Arriortúa ayudó a reconfigurar la industria automovilística mundial al cierre del siglo XX.