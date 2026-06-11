La fábrica de Montesa-Honda en Santa Perpetua reanuda la actividad tras el incendio de la pasada semana

Apenas una semana despues del incendio que destruyó el almacen logístico de la planta que Montesa-Honda tienen en Santa Perpetua de Mogoda, la firma de motocicletas ha informado en un comunicado que reanuda la actividad.

El incendio, que se originó en el techo de la nave logística por un supuesto problema con las placas solares recién instaladas, destruyó centenares de motocicletas almacenadas y numerosos componentes y recambios. Pese a ello, en pocos días y tras recibir la autorización de los bomberos, los empleados de la planta han vuelto a la actividad.

Según apunta Montesa-Honda, "hoy jueves 11 de junio, tan solo unos pocos días después del incidente, se ha reanudado la actividad productiva en nuestra fábrica de Montesa Honda. Este avance ha sido posible gracias a los esfuerzos coordinados y al firme compromiso de nuestros equipos, así como a la rápida implementación de las medidas necesarias para garantizar unas condiciones operativas seguras y adecuadas".

La compañía reconoce que "desde el primer momento, nuestra prioridad ha sido garantizar el bienestar de nuestros asociados y llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las instalaciones. Una vez confirmadas las condiciones de seguridad, hemos podido avanzar con determinación en la recuperación de las operaciones. En estos momentos, estamos trabajando arduamente para restablecer nuestra operativa logística".

Recambios y accesorios

Montesa-Honda confirma así que la actividad comercial relacionada con el suministro de "recambios y accesorios ya ha iniciado sus operaciones. Nuestros clientes y asociados continúan siendo nuestra máxima prioridad, por lo que seguimos trabajando con el apoyo de la red europea de Honda y nuestros recursos globales para restablecer completamente todas las operaciones y minimizar cualquier posible impacto sobre clientes y concesionarios", señala la dirección de la empresa.

También han aprovechaodo para mostrar su "agradecimiento por la dedicación, profesionalidad y espíritu de colaboración demostrados por todos los equipos implicados durante los últimos días". Recordemos que en la planta se centraliza toda la actividad logística de la compañía en España, además de ser centro de fabricación exclusivo de modelos de motocicleta Montesa Cota 301RR, 301RR Race Replica, Cota 4RT260 i 4Ride.

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La planta de Santa Perpetua, además, es la sede de Honda España, tanto en la parte de motocicletas como de automóviles. También es el cuartel general de HRC (Honda Racing) de trial. De aquí salen las unidades que pilota el pluricampeón del mundo Toni Bou, así como los modelos de la división de HRC Dakar.