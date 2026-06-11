Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial 2026Xavier AtancePapa León XIVSelectividadEncuesta CISEsteladasCarreras universitariasRafael SantandreuL'HospitaletTiroteoIñaki Gabilondo
instagramlinkedin

Vuelta al trabajo

La fábrica de Montesa-Honda en Santa Perpetua reanuda la actividad tras el incendio de la pasada semana

Los empleados siguen enfocados en la reconstrucción de la actividad logística para garantizar el suministro de recambios a los clientes.

Estado en que quedó la fábrica de Montesa-Honda en Santa Perpetua de la Moguda tras el incendio.

Estado en que quedó la fábrica de Montesa-Honda en Santa Perpetua de la Moguda tras el incendio. / Albert Segura Lorrio / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Pérez

Xavier Pérez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Apenas una semana despues del incendio que destruyó el almacen logístico de la planta que Montesa-Honda tienen en Santa Perpetua de Mogoda, la firma de motocicletas ha informado en un comunicado que reanuda la actividad.

El incendio, que se originó en el techo de la nave logística por un supuesto problema con las placas solares recién instaladas, destruyó centenares de motocicletas almacenadas y numerosos componentes y recambios. Pese a ello, en pocos días y tras recibir la autorización de los bomberos, los empleados de la planta han vuelto a la actividad.

Según apunta Montesa-Honda, "hoy jueves 11 de junio, tan solo unos pocos días después del incidente, se ha reanudado la actividad productiva en nuestra fábrica de Montesa Honda. Este avance ha sido posible gracias a los esfuerzos coordinados y al firme compromiso de nuestros equipos, así como a la rápida implementación de las medidas necesarias para garantizar unas condiciones operativas seguras y adecuadas".

La compañía reconoce que "desde el primer momento, nuestra prioridad ha sido garantizar el bienestar de nuestros asociados y llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las instalaciones. Una vez confirmadas las condiciones de seguridad, hemos podido avanzar con determinación en la recuperación de las operaciones. En estos momentos, estamos trabajando arduamente para restablecer nuestra operativa logística".

Recambios y accesorios

Montesa-Honda confirma así que la actividad comercial relacionada con el suministro de "recambios y accesorios ya ha iniciado sus operaciones. Nuestros clientes y asociados continúan siendo nuestra máxima prioridad, por lo que seguimos trabajando con el apoyo de la red europea de Honda y nuestros recursos globales para restablecer completamente todas las operaciones y minimizar cualquier posible impacto sobre clientes y concesionarios", señala la dirección de la empresa.

También han aprovechaodo para mostrar su "agradecimiento por la dedicación, profesionalidad y espíritu de colaboración demostrados por todos los equipos implicados durante los últimos días". Recordemos que en la planta se centraliza toda la actividad logística de la compañía en España, además de ser centro de fabricación exclusivo de modelos de motocicleta Montesa Cota 301RR, 301RR Race Replica, Cota 4RT260 i 4Ride.

Noticias relacionadas

La planta de Santa Perpetua, además, es la sede de Honda España, tanto en la parte de motocicletas como de automóviles. También es el cuartel general de HRC (Honda Racing) de trial. De aquí salen las unidades que pilota el pluricampeón del mundo Toni Bou, así como los modelos de la división de HRC Dakar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
  2. Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
  3. Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
  4. Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación
  5. Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Barcelona hasta la Sagrada Família
  6. Audiencias TV ayer | La visita del Papa dispara a La 1 y 'Horizonte' firma máximo histórico en Cuatro
  7. La Sexta congela a Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril para promocionar lo nuevo de Àngel Llàcer
  8. Premio Christa Leem para el fiscal Álvaro García Ortiz

DIRECTO | Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz

DIRECTO | Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

El juez Zamarriego pregunta a la Fiscalía si cita a declarar como testigo a Salvador Illa en el caso Leire Díez

El juez Zamarriego pregunta a la Fiscalía si cita a declarar como testigo a Salvador Illa en el caso Leire Díez

La nueva guerra silenciosa

La nueva guerra silenciosa

Ceremonia inaugural del Mundial 2026, en directo: horario, calendario de partidos y última hora de la selección española

Ceremonia inaugural del Mundial 2026, en directo: horario, calendario de partidos y última hora de la selección española

Tom Holland se suma a la fiebre mundialista antes de visitar ‘El Hormiguero’: así será su aparición durante el estreno de España en la competición

Tom Holland se suma a la fiebre mundialista antes de visitar ‘El Hormiguero’: así será su aparición durante el estreno de España en la competición

Making off del anuncio de las cervezas Damm de este verano

Making off del anuncio de las cervezas Damm de este verano

El Jove Teatre Regina baja la persiana el 15 de julio tras 35 años dedicados al teatro familiar: "Nos echan"

El Jove Teatre Regina baja la persiana el 15 de julio tras 35 años dedicados al teatro familiar: "Nos echan"