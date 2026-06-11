Multas
La DGT estudia multas más altas para los conductores con mayores ingresos
El organismo analiza un sistema de sanciones progresivas en función de la renta, una medida que ya se aplica en varios países europeos y que podría encarecer notablemente las multas para las rentas más elevadas
El sistema de multas de tráfico en España podría cambiar en el futuro. La Dirección General de Tráfico (DGT) estudia la posibilidad de implantar sanciones progresivas, de modo que el importe a pagar dependa de la renta del conductor y no sea el mismo para todos.
La idea surge a raíz de una propuesta presentada por Sumar y cuenta con el respaldo del director de la DGT, Pere Navarro. El objetivo es que las multas tengan un efecto disuasorio similar independientemente del nivel económico de cada infractor.
Multas en función de la renta
La propuesta plantea mantener una cuantía base para cada sanción y aplicar recargos a partir de determinados niveles de ingresos. Así, los conductores con rentas de entre 70.000 y 85.000 euros podrían pagar un 150% más; los que ingresen entre 85.000 y 100.000 euros, un 300% más; y quienes superen los 100.000 euros anuales, hasta un 500% más.
Además, también se contemplan reducciones para las personas con menores ingresos.
Un modelo ya presente en Europa
Aunque en España todavía no existe este sistema, varios países europeos ya aplican multas vinculadas a la capacidad económica del infractor. Es el caso de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza o Reino Unido.
Por el momento, la medida no tiene fecha de implantación. Pere Navarro ha reconocido que su puesta en marcha sería compleja, aunque el debate sobre la necesidad de adaptar las sanciones a la renta de los conductores ya está abierto.
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