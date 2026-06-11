Cupra lanza el paquete Custom Cupra by ABT para León y Formentor

Cupra amplía la personalización de los Formentor y al Cupra León con el paquete Custom Cupra by ABT, una preparación exterior que traslada la imagen de los Formentor VZ5 y Leon VZ TCR al resto de la gama. No cambia el concepto del coche ni añade una versión mecánica más potente, pero sí permite vestir a estos dos modelos con una estética más cercana al mundo de la competición, incluso en variantes alejadas de las más potentes.

Cupra Formentor y Cupra León con el pack Custom Cupra by ABT / guillem hernandez

El paquete se podrá montar en el León de cinco puertas, en el León Sportstourer y en el Formentor, y estará disponible desde julio de 2026. La marca adelanta que podrá pedirse al configurar el vehículo o instalarse después en un concesionario autorizado de Cupra.

El desarrollo se ha realizado junto a ABT, un socio estratégico de la marca en el rendimiento y a la competición, y el ensamblaje se lleva a cabo a mano en la Cupra Racing Factory. Esto demuestra que no se plantea como una suma de accesorios sin más, sino como un paquete homologado y ajustado bajo estándares de fábrica. Es decir, una transformación estética agresiva sin tener que recurrir a preparaciones externas.

Cupra Formentor y Cupra León con el pack Custom Cupra by ABT / guillem hernandez

El paquete se presentó en el Red Bull Ring, en Austria, durante la quinta edición de los Cupra Performance Days, celebrada entre el 10 y el 13 de junio de 2026. Allí se reunieron alrededor de 320 participantes, entre medios, concesionarios y clientes, con cerca de 40 vehículos Cupra expuestos, incluidos el nuevo Formentor VZ5 y el Raval eléctrico.

Cupra León

En el Cupra Leon, el paquete busca una silueta más pegada al asfalto y más cercana al Leon VZ TCR. En los modelos estándar incluye spoiler de techo, C-flaps traseros, winglets posteriores, splitter trasero, taloneras laterales, splitter delantero, logotipo en cromo oscuro, difusor trasero específico y llantas Mistral de 19 pulgadas en sport black matt.

Cupra Formentor y Cupra León con el pack Custom Cupra by ABT / guillem hernandez

En el Cupra Leon VZ, el contenido es el mismo, aunque cambia un detalle clave en la pisada: monta llantas Custom de 19 pulgadas en sport black matt. La anchura de neumático de 245 mm queda reservada a los VZ de 300 CV y 325 CV, al Leon Sportstourer VZ de 333 CV o a las unidades asociadas a frenos Akebono.

Formentor

En el Cupra Formentor, la referencia visual es el VZ5. El paquete para todos los modelos excepto el VZ5 incluye spoiler de techo, C-flaps traseros, marcos delanteros para las entradas de aire, splitter trasero, molduras laterales de las puertas, splitter delantero, logotipos en cromo oscuro y llantas Custom de 19 pulgadas en sport black matt.

Cupra Formentor con el pack Custom Cupra by ABT / guillem hernandez

El Formentor VZ5 recibe un tratamiento específico porque ya parte de una configuración propia. En su caso, asociado al motor 2.5 TSI de 390 CV 4Drive, el paquete añade spoiler de techo, C-flaps traseros, marcos delanteros para las entradas de aire, molduras laterales, logotipos en cromo oscuro y llantas VZ5 Exclusive de 20 pulgadas en glossy black. No incluye el splitter delantero ni el splitter trasero.

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Cupra también indica que el paquete puede llegar hasta versiones de 150 CV, lo que confirma que la propuesta no queda reservada únicamente a los motores más prestacionales. Es una personalización pensada para quien busca una presencia más marcada, no necesariamente para quien necesita la variante más potente.