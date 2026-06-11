Alpine empieza liderando el fuego real, en unas 24 Horas de Le Mans emocionantes

Llegó la hora. El sábado 13 y domingo 14 de junio se disputan las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, una prueba marcada en rojo en el calendario de todos los amantes del motorsport. En el circuito de la Sarthe ya han empezado las pruebas y el fuego real. Alpine ha liderado la primera parte de la clasificación, con la sorpresa ante la eliminación de los Peougeot y el vigente ganador de la mítica carrera, el Ferrari privado #83. Dani Juncadella (#19), en el debut de Genesis, Álex Riberas (Aston Martin #009) y Miguel Molina (Ferrari #50) pasan a la siguiente ronda y lucharán por la pole.

Alpine empieza en cabeza la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans. El #35 conducido por Ferdinand Habsburg, registró el mejor tiempo de la sesión y fue el único capaz de acabar por delante de los Cadillac. El #12 de la firma estadounidense acabó a tan solo 13 milésimas del primero, con el Cadillac #101 tercero y el #38 cerrando el top 5. El BMW #20, actual líder del WEC, terminó cuarto.

Durante la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans hay que tener presentes a los Aston Martin. Conducido por Álex Riberas, el #009 marcó el séptimo mejor tiempo, a 0,642 del Alpine #35. El otro Aston Martin, el #007 acabó 9º, y los Genesis superaron con nota la primera prueba real. El #19, con Dani Juncadella al volante fue 11º, y el #19, 13º. Ambos Genesis pasan a la siguiente ronda en una clasificación emocionante con 11 Hypercar en menos de 1 segundo.

La hecatombe llegó con los Ferrari y los Peugeot. El #50 de Miguel Molina, conducido por Nicklas Nielsen, solo pudo terminar 14º, y el #51, vigente campeón del Mundial de Resistencia, fue 15º, siendo el último en pasar a la segunda parte de la clasificación. El Ferrari privado #83, ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2025, no pudo pasar el corte y terminó 17º, entre los dos Peugeot, que también cayeron eliminados. El #93, con Stoffel Vandoorne al volante, fue 16º, y el #94, conducido por Malthe Jakobsen, que hizo la pole en Spa, terminó 18º.

Cadillac y Toyota lideran los libres

Cadillac asusta y sube en el ranking de favoritos para llevarse las 24 Horas de Le Mans. Además del resultado en la primera parte de la clasificación, la marca estadounidense terminó arriba en los libres 1. El #38 lideró, con el #101 segundo y el #12 cuarto. El BMW #20 rompió la hegemonía de los Cadillac al acabar tercero, y el Alpine #35 fue quinto. El Ferrari #50 de Miguel Molina terminó 7º, Álex Riberas y el Aston Martin #009 8º, y los Genesis, en su debut, fueron 9º con el #17 y 13º con el #19 de Juncadella. El desastre de Ferrari y Peugeot se podía prever, ya que en los primeros libres se vieron relegados a las últimas posiciones: Ferrari #51 15º, Peugeot #93 16º, AF Corse Ferrari #83 17º y Peugeot #94 18º.

La sesión de entrenamientos libres de por la noche estuvo liderada por el Toyota #7, seguido de, sorpresa, el Ferrari Privado #83, y del Cadillac #101. El Genesis #19 terminó 6º en un muy buen día para la firma surcoreana. El Ferrari #50 acabó 11º y el Aston #009 12º.

Horarios y dónde ver las 24 Horas de Le Mans 2026

Ya ha empezado una de las semanas más importantes en el mundo del motorsport. La 94º edición de las 24 Horas de Le Mans ya está en marcha y el jueves 11 de junio a partir de las 20:00 (horario peninsular español) será la clasificación de las categorías LMP2 y LMGT3. A las 21:05 será el turno de la categoría reina con la clasificación de Hypercar.

Las pruebas nocturnas se acabarán el mismo jueves 11 de junio con los libres 4 de 23:00 a 00:00 (horario peninsular español). El sábado 13 de junio llega el momento de la verdad con el Warm Up a las 12:00, y a las 16:00 (horario peninsular español), comienza la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans. En España, podrás seguir todas las sesiones en directo a través de Eurosport, DAZN y HBO Max. Además, Neomotor y Prensa Ibérica te traerán in situ las noticias y la crónica de unas 24 Horas de Le Mans que serán de infarto.