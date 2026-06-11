Alpine arranca el Blue Tour: una experiencia urbana para descubrir su nueva gama eléctrica

Alpine arranca el Blue Tour, un proyecto que invita al público profesional y general a descubrir la marca a través de una experiencia inmersiva. Este evento exclusivo transforma espacios cotidianos en puntos de encuentro con el universo Alpine, acercando su filosofía a nuevos públicos en un entorno donde poder conocer de primera mano todo el ecosistema de la marca francesa.

El Blue Tour llegará a las ciudades de Valencia, Mallorca, Andorra la Vella, Bilbao y A Coruña, durante los fines de semana de junio y julio. Los eventos tendrán lugar en cafeterías locales de estas ciudades, un enclave que durante dos días se convertirá en un espacio completamente adaptado a los códigos de la marca. Elementos de diseño, mobiliario y merchandising, trasladarán a los visitantes al universo Alpine, una experiencia donde convergen deportividad, diseño y lifestyle.

Durante el evento, los asistentes podrán descubrir la marca en un ambiente cuidado y distendido mientras disfrutan de un desayuno al tiempo que se adentran en la historia y los valores de Alpine. Asimismo, los asistentes al Blue Tour podrán vivir en primera persona la experiencia de conducción Alpine a través de los modelos A290 y A390. Para poder participar en este exclusivo test-drive, será necesario registrarse previamente en su web, donde podrán seleccionar la franja horaria deseada para vivir en primera persona la emoción de ponerse al volante de un vehículo Alpine.

Con el Blue Tour, Alpine refuerza su apuesta por acercar su universo a un público cada vez más amplio, llevando su ADN más allá del punto de venta tradicional y apostando por experiencias que se recuerden e inviten a salir de la rutina del día a día.

A290 y A390: dos formas de entender el ADN de Alpine

Durante el Blue Tour los asistentes tendrán la oportunidad de ponerse al volante de los Alpine A290 y A390, los protagonistas de esta experiencia exclusiva y máximos representantes de la nueva etapa de la marca en la que la electrificación convive con los códigos de deportividad y ligereza propios del ADN de Alpine.

El Alpine A290 representa la entrada a la deportividad en formato compacto. Pensado para el día a día y especialmente adaptado al entorno urbano, combina dimensiones con un carácter ágil y divertido. El A290 ha sido capaz de reinterpretar los valores históricos de ligereza, precisión y placer de conducción en una propuesta dinámica y actual.

Por otro lado, el Alpine A390, amplía el alcance de la marca hacia un uso más polivalente. El primer cinco plazas de la marca, presenta una arquitectura y presencia imponente que refuerza su carácter deportivo, al tiempo que integra prestaciones, confort y tecnología para responder a nuevas expectativas sin renunciar a la esencia Alpine. Diseñado para ofrecer una experiencia de conducción emocionante pero equilibrada, evidencia la capacidad de la marca para explorar y liderar la ambición de nuevos segmentos manteniendo intacto su ADN deportivo.

Estas son las fechas del Blue Tour Alpine:

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