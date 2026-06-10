Para conocer la realidad de un coche eléctrico no hay nada mejor que sacarlo de la ciudad y meterlo en autopista para afrontar un viaje largo. Con esta idea en mente, este fin de semana nos hemos puesto al volante del nuevo Lexus RZ 500e con el objetivo de comprobar, en un trayecto exigente por carretera, cómo responde el SUV japonés en el mundo real más allá de las cifras de su ficha técnica.

Este modelo mantiene el diseño exterior del anterior, pero cambia bastante por dentro y en su parte mecánica, ya que la marca ha modificado la batería y los motores tras escuchar los comentarios de los usuarios. Por lo general, la experiencia de conducción ha sido muy buena y el coche destaca por tener una respuesta y una potencia muy contundentes, aunque el trayecto también nos ha servido para ver los límites reales de su autonomía en autovía y cómo se comporta a la hora de parar a recargar.

Lexus RZ 500e: 381 caballos de potencia y una dirección que lo cambia todo / F.Á.

Un diseño moderno que llama la atención

Lexus ha decidido escuchar a sus clientes manteniendo prácticamente intacto el diseño exterior del vehículo, una estrategia muy lógica ya que el coche se ve muy moderno gracias a las afiladas líneas tanto en la parte delantera como en la trasera. De hecho, durante los días de prueba, el RZ demostró una capacidad innata para acaparar la atención del resto de conductores y peatones.

Al mirarlo de frente, lo que más salta a la vista es su enorme morro. Encontramos una parte delantera muy alta y maciza que reinterpreta la parrilla habitual de la marca pero de forma totalmente cerrada (al ser eléctrico), lo que le da un aspecto bastante fuerte en la carretera.

Lexus ha decidido escuchar a sus clientes manteniendo prácticamente intacto el diseño exterior del vehículo / F.Á.

La trasera cuenta con una de las soluciones más originales del diseño de Lexus: en lugar de un alerón plano tradicional, lleva un spoiler dividido en dos partes. Podría decirse que son dos pequeñas aletas puntiagudas situadas a los lados del techo que dejan la zona central despejada y que, junto a la fina línea de luces LED que cruza el portón de lado a lado, le dan un toque muy futurista.

Nuestra unidad venía con unas llantas de 20 pulgadas que le daban mucho aplomo en la carretera así como un aspecto un poco más imponente. Eso sí, como es lógico en cualquier coche eléctrico, este tamaño de llanta también influye en que el consumo de energía sea algo más alto a la hora de circular -sobre todo a altas velocidades- por autopista.

Nuestra unidad venía con unas llantas de 20 pulgadas que le daban mucho aplomo en la carretera así como un aspecto un poco más imponente / F.Á.

Calidad a bordo

Por dentro, lo primero que destaca es la gran pantalla central del sistema Multimedia System Lexus Pro, que se maneja de forma bastante intuitiva y cuenta con Apple Carplay y Android Auto. El habitáculo está muy bien acabado, con materiales textiles sostenibles agradables al tacto que sustituyen al cuero y un sistema de luces ambientales escueto pero más que suficiente que dibuja patrones en las puertas.

Los asientos son muy cómodos, se regulan de forma electrónica y tienen calefacción además de ventilación, algo que hemos agradecido estos días debido a las altas temperaturas. En esta misma línea de confort, el RZ equipa un llamativo techo panorámico de cristal que, aunque era fijo y no se podía abrir, contaba con una tecnología muy práctica: con solo pulsar un botón, el cristal pasaba de ser completamente transparente a quedarse opaco en un segundo.

Los asientos son muy cómodos, se regulan de forma electrónica y tienen calefacción además de ventilación / F.Á.

La precisión del volante tipo Jet

La gran novedad de este modelo es sin duda la dirección Steer-by-Wire y su volante tipo Jet, que se asemeja al de un avión o un coche de Fórmula 1. Al probarlo en ruta, los hemos dado cuenta de que la dirección es firme y el coche va exactamente hacia donde apuntas. Se siente muy ágil, un tacto que recuerda al de un kart y que hace que sea muy divertido en zonas de curva a pesar del tamaño del coche.

No obstante, cuando vamos en carreteras más grandes como autopistas el coche va muy asentado y casi no hace falta hacer correcciones con las manos para mantenerse en el carril.

A la hora de aparcar, el volante tampoco es un problema, aunque estemos acostumbrados a los tradicionales redondeados. La gran ventaja que tiene es que solo tiene 200 grados de giro entre topes, lo que significa que no hay que cruzar los brazos en ningún momento ni darle vueltas para mover las ruedas.

La gran novedad de este modelo es sin duda la dirección Steer-by-Wire y su volante tipo Jet / F.Á.

Al no tener la parte superior del aro, la visibilidad de la pantalla de instrumentos es limpia y queda más espacio libre para las rodillas. Además, los mandos de las luces y los limpiaparabrisas se manejan de forma sencilla con unas palancas integradas en el propio volante.

En cuanto al espacio, encontramos un maletero de 522 litros plano y muy aprovechable, sobre todo si se bajan los asientos traseros para alcanzar los 1.451 litros. Hablamos de que entran hasta 4 maletas sin problema e incluso podemos meter una bicicleta sin desmontarla con los asientos reclinados.

En cuanto al espacio, encontramos un maletero de 522 litros plano y muy aprovechable / F.Á.

Mucha potencia y paradas cortas en ruta

La versión que hemos probado del RZ 500e cuenta con tracción total Direct4 y rinde 381 CV. El coche tiene mucha fuerza y se nota; acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y la respuesta cuando pisas el acelerador es inmediata, lo que da mucha seguridad para adelantar o incorporarse a la autovía. El sistema de tracción va cambiando el reparto de fuerza entre las ruedas delanteras y traseras de forma automática para que el coche vaya siempre muy estable.

La parte en la que hay que tener un poco más de previsión es en la autonomía. El coche lleva una nueva batería de 77 kWh, pero al ser un SUV grande, el consumo en autopista es algo elevado. Salimos de Madrid con la carga al 100% y, manteniendo velocidades legales, llegamos a Burgos con la batería entre el 20% y el 30%. Es verdad que, al ser un coche pensado para viajar, se podría esperar un poco más de margen para no tener que parar tan pronto.

Sin embargo, esto se compensa bien con la velocidad de carga. Gracias al sistema que calienta la batería antes de llegar al punto de carga, en la parada que hicimos en Burgos tardamos menos de 30 minutos en volver a tener el coche cargado por completo. Además, ahora viene con un cargador de 22 kW para cargarlo en casa o en postes públicos el doble de rápido que antes.

Noticias relacionadas

Lexus RZ 500e: 381 caballos de potencia y una dirección que lo cambia todo / F.Á.

El Lexus RZ 500e demuestra ser un eléctrico con una personalidad muy marcada, que convence especialmente a quien busque confort, una calidad de acabados al más alto nivel y una experiencia al volante diferente a todo lo conocido. La autonomía en autopista exige tomarse los viajes largos con un poco de calma y previsión, pero lo compensa con creces con la rapidez de sus cargas y un comportamiento dinámico impecable.