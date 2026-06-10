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Así es el Isuzu D-Max, el vehículo japonés convertido en papamóvil que recorrerá Barcelona este miércoles

Directo | Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV al Prat, recorrido y agenda de actos este martes

Recorrido del papamóvil este miércoles por las calles de Barcelona con Leon XIV

Un avión militar descarga el papamóvil en el aeropuerto de El Prat.

Un avión militar descarga el papamóvil en el aeropuerto de El Prat. / POLICÍA NACIONAL

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Tras su paso por Madrid, el Papa León XIV aterriza este martes en Barcelona, donde permanecerá los días 9 y 10 de junio con una agenda intensa: la Catedral de Barcelona, la parroquia de Sant Agustí, el monasterio de Montserrat y el centro penitenciario de Brians 1. El acto más multitudinario será la vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys, capaz de reunir a cerca de 39.000 asistentes.

Pero antes de cada parada, lo que acapara las miradas es el vehículo desde el que saluda a los fieles. Y para esta etapa catalana el Pontífice ha cambiado de papamóvil: deja atrás el Mercedes-Benz Clase G que usó en la capital y estrena un modelo que llegó a España el pasado 31 de mayo, custodiado por seguridad hasta el último momento.

Un 'pick up' japonés robusto y fiable

Para su recorrido por Barcelona, León XIV se desplaza en una 'pick up' Isuzu D-Max, un vehículo japonés equipado con un motor diésel de alrededor de 160 caballos de potencia. Es un modelo conocido por su durabilidad, su alta resistencia y su fiabilidad, cualidades que lo convierten en una opción sólida para actos exigentes.

En su versión estándar, el precio de partida ronda los 30.000 euros, una cifra contenida para un todoterreno de estas características. Esa combinación de robustez y coste ajustado explica por qué se ha ganado un hueco entre los vehículos de uso oficial.

Adaptado a la seguridad del Pontífice

Como es habitual en estos casos, el Isuzu D-Max no circula tal y como sale de fábrica. El vehículo ha sido modificado para que el Papa pueda viajar de pie en la parte trasera, saludando con comodidad a los feligreses que se concentran a lo largo del recorrido.

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Además, se ha adaptado a todas las exigencias de seguridad propias de los grandes actos públicos. No es la primera vez que este modelo acompaña al Pontífice: fue el mismo que León XIV utilizó en Angola, durante su gira por África centrada en la justicia social y la fe, donde se le pudo ver visitando un centro de mayores.

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