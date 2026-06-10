Los nuevos conos de tráfico inteligentes que avisarán directamente a tu coche cuando haya obras en la carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso definitivo hacia la conducción preventiva con la primera homologación oficial de conos conectados. Estos dispositivos se integrarán en la plataforma DGT 3.0, un ecosistema diseñado para enlazar digitalmente las infraestructuras, los vehículos y las incidencias de tráfico.

Con este sistema, cuando se señalice un tramo, los conos comunicarán automáticamente los cortes de carril, obras o accidentes tanto a los paneles de información variable de la carretera como a los sistemas de los coches que circulen por la zona. Hasta ahora, este tipo de incidencias se notificaban de manera manual exclusivamente a las autoridades, por lo que los conductores no disponían de la información de forma previa.

El factor de riesgo: siniestralidad y exceso de velocidad en zonas de obras

La introducción de esta tecnología responde a la elevada exposición al peligro que sufren los operarios de conservación y mantenimiento de las vías viales. En España se realizan anualmente unas 23.000 obras en carretera que requieren una señalización temporal. Según los datos del propio organismo correspondientes a 2024, se registraron 142 siniestros en estas zonas de trabajo, de los cuales 23 implicaron a operarios que se encontraban a pie en la calzada o en sus inmediaciones.

Las autoridades advierten de que la gran mayoría de estos accidentes son atropellos provocados por vehículos ajenos a las tareas de mantenimiento durante el despliegue de las señales, siendo la velocidad el principal factor de riesgo. En una campaña específica de vigilancia realizada en 2024, se detectó que ocho de cada diez conductores superaban los límites de velocidad establecidos en los tramos con obras.

Dos operarios en unas obras de carretera. / Álex Zea / Europa Press

Geolocalización, autonomía y monitorización técnica del dispositivo

En el apartado técnico, estos nuevos elementos son totalmente compatibles con los conos tradicionales utilizados en la actualidad. Cada unidad cuenta con sistema de posicionamiento, autonomía de uso superior a los diez días de duración y sensores de estado con los que el dispositivo informa en tiempo real de su ubicación exacta.

Esta constante transmisión permite a los centros de control solucionar rápidamente cualquier deficiencia en la señalización física. Carlos Conde, director de estrategia digital del proyecto, señala que “la meta de este despliegue es que los usuarios reciban las alertas antes de llegar al punto afectado, ganando un margen crítico de tiempo para adaptar la conducción ante la presencia de obstáculos o trabajadores”.

Marco normativo y desarrollo industrial

Este avance tecnológico coincide con la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo marco regulatorio para la implantación de los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) en España. La nueva normativa impulsa la digitalización de la movilidad y el intercambio de datos en tiempo real entre administraciones, operadores y vehículos conectados, asentando un modelo cooperativo y seguro.

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La primera certificación oficial para operar dentro de este marco normativo ha sido obtenida por la empresa Netun Solutions. Los dispositivos desarrollados por esta firma permiten además que los operadores supervisen todos los despliegues activos en un mapa digital en tiempo real y guarden un registro histórico de cada actuación gracias a su integración con la plataforma de gestión digital Incidence.