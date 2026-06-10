El Audi Q7 evoluciona sin perder su identidad

El Audi Q7 estrena tercera generación con muchas mejoras, pero manteniendo su coherencia de coche familiar. Eso significa seguir ofreciendo hasta siete plazas y motores diésel para recorrer largos recorridos a plena carga sin disparar los consumos. La firma alemana ha puesto el foco evolutivo en el confort, a la tecnología de iluminación y a la versatilidad interior. Llegará a España con motores diésel V6 y un precio de partida de 95.300 euros.

Audi Q7 2026 / TSP

El nuevo Q7 se podrá pedir en España a finales de junio de 2026 y las primeras entregas están previstas a partir de septiembre. La gama arrancará con la versión diésel de 245 CV y 500 Nm, disponible desde 95.300 euros, mientras que la variante de 299 CV y 630 Nm partirá de 98.170 euros.

Audi mantiene el diésel como eje de la oferta inicial. El motor elegido es un V6 TDI de 3.0 litros con tecnología MHEV plus, compresor eléctrico EPC, cambio tiptronic de ocho velocidades y tracción total quattro permanente. El sistema microhíbrido puede aportar puntualmente hasta 24 CV, y 370 Nm adicionales, una ayuda pensada para mejorar la respuesta al arrancar, maniobrar o adelantar, más que para convertir al Q7 en un coche eléctrico en pequeños trayectos. Y, por supuesto, dota al SUV de la etiqueta ECO de la DGT.

Audi Q7 2026 / Audi

De serie, el Q7 viene con cinco plazas, pero también podrá elegirse con seis, mediante dos asientos individuales en la segunda fila, o con siete plazas. En las versiones de cinco y siete asientos, la segunda fila permite instalar tres sillas infantiles, un detalle importante para familias que necesitan espacio real y no solo una tercera fila de uso ocasional.

El maletero también cambia según la configuración. La versión de cinco plazas ofrece 670 litros y puede llegar a 2.075 litros al abatir la segunda fila. En el Q7 de siete plazas, la capacidad detrás de la segunda fila es de 581 litros y el volumen máximo alcanza 1.980 litros. Son cifras pensadas para quien viaja con mucho equipaje, usa el coche en familia o necesita un SUV capaz de combinar pasajeros y carga sin depender siempre de abatir asientos.

Más confort y tecnología

El interior es ahora mucho más avanzado y ergonómico. Todos los asientos son regulables eléctricamente y la consola central se ha rediseñado para ofrecer más huecos, dos zonas de carga inalámbrica Qi 2.2 para smartphones y portabebidas de mayor tamaño. También se incluyen una pantalla panorámica Audi MMI con tecnología OLED, el Audi virtual cockpit y una pantalla para el acompañante con modo de privacidad.

El techo panorámico es una de las novedades más llamativas. Puede regular su opacidad en nueve segmentos, incorpora iluminación propia mediante 78 LED y prescinde de la persiana convencional. Cuando el coche está aparcado, se vuelve opaco automáticamente para dificultar la visión del interior, y al volver a arrancar recupera el último ajuste utilizado.

Interior del Audi Q7 2026 / Audi

El Q7 también refuerza su apartado de ayudas a la conducción, equipando el asistente de conducción adaptativo plus, aparcamiento programable, asistente de marcha atrás y cámaras de 360 grados. El sistema de aparcamiento programable permite memorizar hasta cinco maniobras de hasta 200 metros, mientras que el asistente de marcha atrás puede repetir un recorrido de unos 50 metros a una velocidad máxima de 10 km/h.

Como ya es habitual, Audi da mucho protagonismo a la iluminación en este modelo. Los faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED pueden proyectar indicaciones sobre la carretera, como avisos de carril, referencias de orientación o alertas ante riesgo de hielo. Detrás, los pilotos OLED digitales de tercera generación permiten firmas luminosas específicas y funciones de advertencia para otros usuarios.

Maletero del Audi Q7 2026 / Audi

También llegan los intermitentes avanzados, que proyectan la señal sobre el suelo por la noche cuando se activan los intermitentes o las luces de emergencia. La idea es hacer más visible la maniobra para peatones y ciclistas, especialmente en giros o cambios de carril. A esto se suma una luz de proyección en las puertas que ilumina el acceso y puede reforzar la advertencia de salida si se aproxima otro vehículo o una bicicleta.

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El nuevo Audi Q7 2026 se fabricará en Bratislava, como sus dos generaciones anteriores. La gama española incluirá el acabado advanced como versión de acceso y los acabados opcionales S line y Black line para quienes busquen una imagen más deportiva. Por ahora la marca no ha facilitado dimensiones exteriores, consumos homologados ni el equipamiento cerrado por versión para España.