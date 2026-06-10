Macbor vuelve a sus orígenes. Después de consolidar su presencia en segmentos tan diversos como el adventure, el custom o el trail, la marca catalana recupera su apuesta por las naked de 125 cc con la nueva Shifter 125 EVO, una moto que llega con el objetivo de convertirse en una de las referencias entre quienes buscan una primera moto atractiva, accesible y equipada hasta los dientes. Diseñada e ideada en Barcelona, la nueva Shifter EVO representa una evolución profunda respecto a su predecesora y pone sobre la mesa argumentos que hasta hace poco parecían reservados a modelos de mayor cilindrada.

Macbor sube el listón con la Shifter 125 EVO / Macbor / Emilio Morenatti

La carta de presentación de esta nueva naked entra directamente por los ojos. Su diseño transmite agresividad, dinamismo y una clara inspiración deportiva. El nuevo grupo óptico delantero de líneas angulosas, la carrocería compacta, el colín elevado con el piloto integrado y las gráficas modernas construyen una imagen muy actual que conecta con un público joven, aunque también puede atraer a usuarios experimentados que buscan una motocicleta ligera y funcional para el día a día. La propia Macbor destaca que todo el desarrollo estético y de ingeniería se ha realizado bajo el paraguas de su equipo en Barcelona, reforzando la identidad de una marca que sigue creciendo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Pero la Shifter 125 EVO no vive únicamente de la estética. Bajo sus afiladas formas encontramos un motor monocilíndrico de 125 cc, cuatro tiempos, culata de cuatro válvulas, refrigeración líquida y eje de equilibrado que desarrolla la potencia máxima permitida para el carnet A1: 15 CV a 9.500 rpm, acompañados de un par motor de 11,5 Nm a 7.500 rpm. La alimentación corre a cargo de un sistema de inyección electrónica Bosch, una garantía tanto en fiabilidad como en eficiencia. Además, se combina con una caja de cambios manual de seis velocidades que permite aprovechar mejor la entrega de potencia y disfrutar de una conducción más participativa.

Su diseño transmite agresividad, dinamismo y una clara inspiración deportiva / Macbor / Emilio Morenatti

Uno de los aspectos más interesantes de esta Macbor es que apuesta por una configuración de motocicleta “de verdad”, alejada de soluciones básicas habituales en algunos modelos de acceso. El chasis tubular de acero sirve de base para un conjunto que busca equilibrio entre estabilidad y agilidad. Delante encontramos una horquilla invertida de 35 mm con 110 mm de recorrido, mientras que detrás trabaja un monoamortiguador regulable en precarga. Sobre el papel, esta combinación promete un comportamiento dinámico solvente tanto en ciudad como en carreteras secundarias.

La frenada también muestra una ambición superior a la habitual en el segmento. Equipa un disco delantero lobulado de 260 mm con pinza de doble pistón y un disco trasero de 240 mm. Ambos trabajan respaldados por un sistema ABS, con la particularidad de que puede desconectarse en la rueda trasera, una característica poco frecuente en las 125 urbanas. A ello se suma un control de tracción desconectable con tres configuraciones de funcionamiento, una ayuda electrónica que contribuye a mejorar la seguridad, especialmente para los usuarios con menos experiencia.

Las llantas de 17 pulgadas en ambos ejes, combinadas con neumáticos de 110/70 delante y 140/60 detrás, refuerzan ese planteamiento de motocicleta deportiva y aportan una mayor sensación de aplomo respecto a otras alternativas más urbanas. Además, el peso declarado en orden de marcha es de 139 kilos, una cifra razonable que debería favorecer la manejabilidad tanto en circulación como en maniobras a baja velocidad.

Uno de los aspectos más interesantes de esta Macbor es que apuesta por una configuración de motocicleta “de verdad” / Macbor / Emilio Morenatti

Otro de los puntos fuertes de la nueva Shifter 125 EVO es el equipamiento tecnológico. En una época en la que la conectividad se ha convertido en un argumento de compra fundamental, Macbor no ha querido quedarse atrás. La instrumentación recurre a una pantalla TFT en color de cinco pulgadas con función mirroring mediante Carbit Ride, permitiendo replicar información del teléfono móvil. Además de los datos habituales, ofrece información sobre consumo, autonomía, temperatura ambiente y presión de los neumáticos gracias al sistema TPMS integrado.

La dotación tecnológica continúa con una cámara frontal HD compatible con la aplicación Road Cam, una característica prácticamente inédita en esta categoría. También incorpora iluminación Full LED y tomas USB y USB-C para mantener cargados los dispositivos electrónicos durante los desplazamientos, además de mandos retroiluminados para una mejor visualización con poca luz. Son detalles que evidencian el esfuerzo de la marca por ofrecer un producto percibido como de una categoría superior.

Otro de los puntos fuertes de la nueva Shifter 125 EVO es el equipamiento tecnológico / Macbor / Emilio Morenatti

La ergonomía tampoco parece haber sido descuidada. La altura del asiento se sitúa en 785 milímetros, una cota accesible para una amplia mayoría de usuarios, mientras que el depósito de combustible alcanza los 12,5 litros de capacidad. Este dato anticipa una autonomía considerable teniendo en cuenta la eficiencia propia de un motor de octavo de litro.

La nueva naked de Macbor estará disponible en cuatro decoraciones: Red/Black, Black/Green, Black/Silver y White/Black. Todo ello acompañado de un precio oficial de 2.999 euros, una cifra que la posiciona de forma muy agresiva dentro de una categoría cada vez más competida.

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La Shifter 125 EVO llega con argumentos sólidos para hacerse un hueco entre las motocicletas más interesantes para el carnet A1 y para quienes acceden a las dos ruedas con el permiso de coche. Diseño atractivo, tecnología poco habitual, una parte ciclo cuidada y el máximo rendimiento permitido para una 125 son ingredientes difíciles de ignorar.