El Isuzu D-Max 2026 esconde más cambios de lo que parece

El Isuzu D-Max 2026 llega al mercado español con una actualización bastante más profunda de lo que puede parecer por fuera. La pick-up conserva una imagen continuista, pero cambia elementos tan importantes como: nuevo motor diésel, una caja de cambios automática con más marchas, retoques en seguridad y una versión totalmente eléctrica.

Isuzu D-Max 2026 / Isuzu

La gama térmica adopta el motor 2.2 Ddi RZ4F-TC Maxforce, que sustituye al 1.9 anterior. La potencia se mantiene en 164 CV, incrementa el par hasta los 400 Nm, frente a los 360 Nm del modelo precedente, disponiendo de 255 Nm desde tan solo 1.000 rpm. Eso permite más respuesta bajo régimen, justo donde una pick-up suele necesitar fuerza para cargar, remolcar o moverse fuera del asfalto.

El cambio automático también cambia. La nueva caja Aisin de 8 velocidades sustituye a la anterior de 6 marchas y está disponible en toda la gama. Isuzu mantiene además una caja manual de 6 velocidades, de modo que el cliente puede seguir eligiendo entre una configuración más sencilla y otra orientada a aprovechar mejor el motor en carretera o con carga.

Isuzu D-Max 2026 / Isuzu

Por supuesto, la D-Max sigue siendo una aguerrida pick-up 4x4 con capacidad de remolque de hasta 3.5 toneladas. En la parte todoterreno aparece el sistema Rough Terrain, que trabaja junto al control de tracción y el bloqueo del diferencial para mejorar la motricidad cuando una o varias ruedas pierden agarre. Puede funcionar en los modos 2H, 4H y 4L, un detalle importante para quienes alternan carretera, pistas y zonas de trabajo más complicadas.

Gama, versiones y precios

La oferta se organiza en tres carrocerías. La Single mantiene dos plazas y prioriza la capacidad de carga; la Space ofrece una configuración 2+2, y la Crew queda como la opción de cinco plazas. Los acabados son B-Strong, Evolution, Prestige y Nitro Sport, aunque no todos están disponibles con todas las cabinas.

La dotación de ayudas a la conducción crece en toda la gama. El control adaptativo de velocidad mejora con una cámara estereoscópica de 120 grados, capaz de detectar hasta 7 objetos. También se suma el DMS, un sistema de monitorización del conductor que avisa por fatiga o distracción mediante señal en el cuadro y aviso sonoro. El aviso de tráfico cruzado trasero RCTA se combina con el frenado automático trasero RCTB. En la versión Nitro Sport se incluye cámara 360 grados, útil para maniobras y para controlar obstáculos fuera del asfalto.

Interior de la Isuzu D-Max 2026 / Isuzu

La gama arranca en 33.000 euros sin IVA con el Single B-Strong manual. El Single B-Strong automático cuesta 34.200 euros. En Space, los precios van desde 34.200 euros del B-Strong manual hasta 43.800 euros del Nitro Sport automático. La carrocería Crew parte de 35.700 euros con B-Strong manual y alcanza los 45.300 euros sin IVA en el Nitro Sport automático. A esto habría que sumar que el color metalizado tiene un suplemento de 570 euros, salvo el Splash White. El Dolomite White Pearl añade 680 euros, aunque solo para los acabados Prestige y Nitro Sport.

Imagen ligeramente renovada

Por fuera, la D-Max conserva una imagen robusta y añade una calandra con aperturas superiores, nuevas molduras para los faros antiniebla, estribos laterales revisados y llantas de nuevo diseño. También aparece el color Inishmore Green Metalizado. Dentro, hay nuevos tapizados y costuras, y la marca apunta a una mejora del ruido percibido en el habitáculo.

Isuzu D-Max EV

La versión eléctrica del Isuzu D-Max EV tiene un enfoque distinto al de la gama diésel. Ésta se dirige a usos profesionales en entornos controlados, donde sea posible organizar la recarga durante los turnos de trabajo. Monta dos motores síncronos de imanes permanentes, uno por eje, con 190 CV y 325 Nm. La tracción es 4x4 permanente y la batería de iones de litio tiene 66,9 kWh.

Isuzu D-Max 2026 / Isuzu

La autonomía homologada llega hasta 263 km en ciclo combinado WLTP y hasta 361 km en ciclo urbano WLTP. La recarga en corriente alterna alcanza 11 kW y necesita 10 horas del 0 al 100%. En corriente continua, admite hasta 50 kW y pasa del 20 al 80% en 1 hora. Sus prestaciones declaradas son 10,1 segundos en aceleración y 130 km/h de velocidad máxima.

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La EV mantiene argumentos para un uso profesional: hasta 3.500 kg de remolque, 600 mm de vadeo, protección de bajos y modo Rough Terrain. En la ficha EV aparece una carga útil de 935 kg, mientras que el texto comercial habla de hasta 1.000 kg en la caja posterior. La versión eléctrica no lleva bloqueo del diferencial trasero ni reductora, y monta suspensión trasera De Dion. El precio de la Isuzu D-Max EV no se ha facilitado por ahora.