EV, PHEV, HEV, MHEV, REEV o ICE: Cómo entender cada tecnología de propulsión del coche

Comprar coche ya no consiste solo en elegir gasolina, diésel o eléctrico. Hoy aparecen siglas como EV, BEV, HEV, PHEV, MHEV, REEV, E-REV, FCEV o ICE, y entenderlas ayuda a saber cómo se mueve realmente cada vehículo, si necesita enchufe, qué etiqueta ambiental puede tener y qué uso encaja mejor con cada conductor.

La primera diferencia está entre los coches que dependen por completo de una batería, los que combinan electricidad y combustión, los que usan hidrógeno y los modelos tradicionales con motor térmico. Y no es una cuestión solo técnica, ya que puede influir en la etiqueta DGT, en el acceso a ayudas públicas o en la comparación entre dos modelos que parecen similares, pero funcionan de forma muy distinta.

Coche eléctrico cargando la batería / Archivo

Los EV son Electric Vehicle, es decir, vehículos eléctricos puros. Dentro de esa familia, los BEV significan Battery Electric Vehicle, o vehículo eléctrico de batería. Por lo general, cuando se habla de un coche 100% eléctrico se suele estar hablando de un BEV, porque no tiene motor de combustión y se mueve únicamente con la energía almacenada en su batería. Estos coches tienen uno o varios motores eléctricos y se recargan conectándolos a un enchufe o estación de carga. En España cuentan con la etiqueta 0 Emisiones de la DGT. El mercado todavía está lejos de los grandes países europeos, aunque el crecimiento ya es visible.

Los HEV, siglas de Hybrid Electric Vehicle, son los híbridos convencionales. Llevan un motor de combustión, normalmente de gasolina, y un pequeño motor eléctrico alimentado por una batería que no se enchufa. Esa batería se carga durante la marcha, sobre todo con la frenada regenerativa y el propio funcionamiento del sistema híbrido. Un HEV puede moverse en eléctrico en trayectos cortos o en algunas maniobras, pero su motor principal sigue siendo el de combustión. En España tienen etiqueta ECO.

Los PHEV son Plug-in Hybrid Electric Vehicle, o híbridos enchufables. También combinan motor de combustión y uno o varios motores eléctricos, pero su batería es mayor que la de un HEV y necesita enchufe para recargarse. Esa diferencia es clave, porque les permite recorrer varias decenas de kilómetros en modo eléctrico. En España, los híbridos enchufables con al menos 40 kilómetros de autonomía eléctrica pueden recibir la etiqueta 0 Emisiones. Los que no alcanzan esa cifra se quedan con la etiqueta ECO. Hoy día ya hay PHEV con hasta 200 km de autonomía eléctrica.

Sistema de propulsión del Ebro S900 PHEV 4x4 / Ebro

Los MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle, son híbridos ligeros o microhíbridos. Aunque hay algunos MHEV que pueden circular en modo 100% eléctrico en trayectos muy cortos, la finalidad de este sistema es apoyar al motor de combustión en salidas desde parado y aceleraciones. Recupera energía en las frenadas y puede ayudar a reducir algo el consumo. No se enchufan y cuentan con etiqueta ECO. Esta tecnología es el recambio natural del coche de combustión de toda la vida, ya que se integra incluso en motores diésel.

Los REEV y E-REV son eléctricos de autonomía extendida. REEV significa Range Extended Electric Vehicle y E-REV, Extended Range Electric Vehicle. La idea es distinta a la de un híbrido normal: el coche se mueve siempre con un motor eléctrico, pero incorpora un pequeño motor de combustión que funciona como generador.

Ese motor térmico no impulsa directamente las ruedas, sino que produce electricidad para alimentar la batería o mantener su carga cuando baja de cierto nivel. Por eso un REEV se conduce como un eléctrico, aunque puede seguir avanzando cuando se agota la batería gracias a ese generador de gasolina. La DGT los incluye dentro de la etiqueta 0 Emisiones.

Hyundai Nexo de Hidrogeno / Hyundai

Los FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle, son eléctricos de pila de combustible, también conocidos como eléctricos de hidrógeno. Tienen motor eléctrico, pero generan electricidad a bordo combinando hidrógeno almacenado en un depósito con oxígeno del aire. Solo emiten vapor de agua y pueden ofrecer autonomías superiores a 500 kilómetros. También llevan etiqueta 0 Emisiones, aunque en España la red de hidrogeneras sigue siendo muy limitada. Los ejemplos citados son Toyota Mirai y Hyundai Nexo.

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Por último, ICE significa Internal Combustion Engine, o motor de combustión interna. Aquí entran los coches de gasolina, diésel o gas de toda la vida, que transforman la combustión del carburante en movimiento. En España pueden tener etiqueta C, B o quedarse sin distintivo ambiental según antigüedad, combustible y normativa de emisiones. Los gasolina matriculados desde enero de 2006 y los diésel desde septiembre de 2015 pueden obtener la etiqueta C; los más antiguos pueden tener etiqueta B o no disponer de distintivo.