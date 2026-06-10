Denza D9 DM-i, confort de primera clase sobre ruedas

El Denza D9 DM-i llega a España como una alternativa poco común entre los coches familiares de gran tamaño. No es un SUV más ni una berlina elevada, sino un monovolumen de siete plazas que busca convencer a quien necesita gran espacio con un nivel de confort, sofisticación y lujo extremadamente elevado. Ya está a la venta desde 78.500 euros, y las primeras entregas están previstas para el segundo semestre de 2026.

Denza D9 / Denza

Denza lo incorporará como segundo modelo de la marca en España, junto al Z9GT. La propuesta del D9 DM-i va por otro camino: más que llamar la atención por una silueta deportiva, pretende resolver viajes largos con siete adultos, equipaje y un nivel alto de confort. La configuración interior es de siete plazas 2+2+3, con una idea clara de uso familiar o de transporte ejecutivo.

La marca habla de un concepto “7-7-7”, que resume bien la intención del coche. El habitáculo puede acoger a siete adultos de 1,80 metros, siete maletas de cabina y siete mochilas de tipo ejecutivo. El maletero ofrece entre 430 y 2.310 litros, según la configuración, y el portón trasero eléctrico facilita el acceso a esa zona de carga.

Puesto de conducción del Denza D9 / Denza

El diseño exterior mantiene una silueta clásica de monovolumen, con líneas limpias y un frontal de aspecto sobrio. No se ha facilitado este dato sobre sus dimensiones, así que no es posible valorar con precisión cuánto ocupa en ciudad o cómo queda frente a otros modelos grandes.

Un interior pensado para viajar atrás

Los asientos delanteros incluyen calefacción, ventilación, masaje de 10 puntos y ajuste eléctrico de ocho posiciones. En la segunda fila, el acabado Ultimate añade los asientos Air Spa de “gravedad cero”, con masaje, calefacción, ventilación y un respaldo que puede inclinarse hasta 152 grados. Es una solución orientada a viajes largos y a pasajeros que dan mucha importancia al confort.

Interior del Denza D9 / Denza

El puesto de conducción reúne una pantalla central de 15,6 pulgadas, una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y otra pantalla táctil de 10,25 pulgadas para el acompañante. Entre los asientos delanteros se integra una nevera inteligente con control de temperatura, un detalle más propio de coches con enfoque de representación que de un monovolumen convencional.

Plazas traseras del Denza D9 / Denza

El sistema de sonido corre a cargo de Devialet, y el acabado Ultimate suma elementos como luces dinámicas de bienvenida, apertura gestual para puertas y portón, molduras en madera natural, tapicería en piel Nappa y los asientos de “gravedad cero” en la segunda fila. La versión de acceso se llama Elegance, mientras que el acabado superior es el Ultimate.

210 km eléctricos y carga muy rápida

El Denza D9 DM-i utiliza la tecnología híbrida enchufable Super Hybrid DM-i. Combina un motor de gasolina turboalimentado de 1.5 litros y cuatro cilindros, con 120 CV, y dos motores eléctricos. El delantero entrega 231 CV y el trasero 61 CV, lo que además permite contar con tracción total. La potencia conjunta del sistema es de 353 CV.

Denza D9 / Denza

La batería Blade tiene 58,5 kWh y permite a este PHEV una autonomía eléctrica de 210 km, calculada bajo ciclo WLTP. Con la batería cargada y el depósito lleno, la autonomía total anunciada llega a 950 km. La cifra eléctrica es especialmente relevante para un coche de este tamaño, aunque el consumo real dependerá del uso, la temperatura, la carga, la carretera y el estilo de conducción.

La carga rápida es otro de los datos fuertes del modelo. El D9 DM-i admite hasta 559 kW y puede pasar del 10 al 70% en 5 minutos, del 10 al 97% en 9 minutos y del 20 al 97% en 12 minutos incluso a -30 ºC. Son tiempos muy poco habituales en un híbrido enchufable, aunque no se ha facilitado este dato sobre la disponibilidad de cargadores capaces de alcanzar esa potencia.

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Los precios de este Denza arrancan en 78.500 euros para el Denza D9 DM-i Elegance y en 83.500 euros para el Ultimate.