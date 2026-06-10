Turismo eléctrico
Catalunya se sitúa entre las diez mejores rutas del mundo para viajar sin emisiones
Un estudio internacional analiza los itinerarios en carretera más populares del planeta según su red de carga, situando a la ruta catalana por delante de mitos como la Ruta 66
Viajar en coche eléctrico ya no es una aventura reservada a unos pocos valientes, sino una realidad cada vez más cómoda gracias al desarrollo de las infraestructuras. De hecho, España está de enhorabuena en este sentido: un reciente estudio internacional ha analizado las rutas por carretera más famosas y fotografiadas del planeta para clasificarlas según su accesibilidad eléctrica, y Catalunya ha logrado consolidarse en una excelente octava posición a nivel mundial.
El informe -realizado por Comparethemarket AU. y basado en la autonomía media del Tesla Model Y (533 km)- combina el éxito visual de los itinerarios en redes sociales con datos matemáticos sobre la densidad de puntos de recarga y el número de paradas técnicas necesarias para completarlos. El resultado para nuestro país demuestra que sostenibilidad y turismo pueden ir perfectamente de la mano.
Una de las redes de carga más densas del planeta
La ruta analizada en Catalunya cuenta con un recorrido total de 382,94 kilómetros. Para un trayecto de esta envergadura, el gran temor de muchos conductores suele ser quedarse "tirado" sin batería en mitad de la nada, pero los datos reflejan que en este itinerario ese riesgo es inexistente.
El estudio destaca que la ruta catalana ofrece una de las redes de carga más densas de todo el ranking, con un total de 135 cargadores eléctricos disponibles a menos de 2 kilómetros del propio recorrido. Esta enorme cantidad de puntos de servicio garantiza un viaje tranquilo, sin desvíos y con la seguridad de tener siempre un enchufe a mano.
Menos de una parada para completar el viaje
Para estandarizar los cálculos, el estudio ha tomado como coche de referencia el Tesla Model Y (el modelo eléctrico más vendido), que cuenta con una autonomía media homologada de 533 kilómetros.
Gracias a la eficiencia de las mecánicas actuales, los conductores que decidan realizar este viaje por las carreteras catalanas solo necesitan realizar una media de 0,72 cargas completas para cubrir todo el trayecto. Es decir, que con salir con la batería llena, basta con hacer una breve parada técnica antes de llegar al destino para completar el viaje con total solvencia.
Superando a la mítica 'Ruta 66' en facilidad eléctrica
El estudio también ha cruzado estos datos con la popularidad de los trayectos en Instagram, donde la ruta de Catalunya acumula más de 3,5 millones de publicaciones, convirtiéndose en un auténtico imán turístico por la belleza de sus paisajes.
Lo interesante es que el itinerario español consigue posicionarse en el Top 10 global por delante de iconos mundiales del motor enormemente populares pero mucho más exigentes a nivel eléctrico, como la mítica Ruta 66 en Estados Unidos (que requiere casi 7 cargas completas debido a sus distancias eternas) o la desértica ruta del Centro Rojo en Australia.
El podio internacional y el 'Top 10' mundial
A nivel global, el ranking está liderada por la idílica Costa Amalfitana en Italia, un trayecto corto de apenas 54 kilómetros que se puede realizar casi sin consumir batería. El segundo puesto es para la espectacular región de Big Sur en California (EE. UU.) y la medalla de bronce se la lleva la Ruta Costera de la Calzada, en Irlanda del Norte.
Así queda la lista de las 10 rutas por carretera más adaptadas al coche eléctrico en todo el mundo:
- Italia - Costa Amalfitana: 54,06 kilómetros de distancia, 23 cargadores disponibles y 0,10 cargas completas necesarias
- EE.UU. - Big Sur: 120,51 kilómetros de distancia, 6 cargadores disponibles y 0,23 cargas completas necesarias
- Irlanda del Norte - Ruta Costera de la Calzada: 202,73 kilómetros de distancia, 75 cargadores disponibles y 0,38 cargas completas necesarias
- Grecia - Épiro: 252,61 kilómetros de distancia, 31 cargadores disponibles y 0,47 cargas completas necesarias
- Noruega - Carretera del Atlántico: 254,22 kilómetros de distancia, 42 cargadores disponibles y 0,48 cargas completas necesarias
- Australia - Carretera del Gran Océano: 273,53 kilómetros de distancia, 38 cargadores disponibles y 0,51 cargas completas necesarias
- Francia - Costa Azul: 302,49 kilómetros de distancia, 174 cargadores disponibles y 0,57 cargas completas necesarias
- España - Catalunya: 382,94 kilómetros de distancia, 135 cargadores disponibles y 0,72 cargas completas necesarias
- Alemania - Ruta Romántica: 410,30 kilómetros de distancia, 300 cargadores disponibles y 0,71 cargas completas necesarias
- EE.UU. - Blue Ridge Parkway: 638,77 kilómetros de distancia, 90 cargadores disponibles y 1,20 cargas completas necesarias
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