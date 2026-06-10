Aston Martin ha desvelado hoy en la inauguración oficial de su renovado concesionario en Barcelona todos los detalles del nuevo Valhalla, un superdeportivo de motor central que marca un punto de inflexión en la historia de la firma británica. El modelo no solo se convierte en el primer híbrido enchufable (PHEV) de la marca británica, sino también en el primer Aston Martin de producción capaz de circular en modo totalmente eléctrico.

Desarrollado con la colaboración de Aston Martin Performance Technologies (AMPT) -la división tecnológica vinculada al equipo de Fórmula 1 de la compañía- el Valhalla combina soluciones procedentes de la competición con una producción limitada a 999 unidades.

Aston Martin desvela el Valhalla, un híbrido enchufable de 1.079 CV inspirado en la Fórmula 1 / Aston Martin

Un sistema híbrido de más de 1.000 CV

El corazón del Valhalla es un avanzado sistema de propulsión que desarrolla 1.079 CV y 1.100 Nm de par. Está formado por un nuevo motor V8 biturbo de 4.0 litros y 828 CV, asociado a tres motores eléctricos que, por si fuera poco, aportan otros 251 CV.

Dos de estos motores eléctricos actúan sobre el eje delantero, mientras que un tercero está integrado en una nueva transmisión automática de doble embrague y ocho velocidades. Gracias a este conjunto, el superdeportivo acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente de 350 km/h.

Además, puede circular en modo eléctrico durante hasta 14 kilómetros, alcanzando una velocidad máxima de 140 km/h sin recurrir al motor térmico.

El renovado concesionario de Aston Martin en Barcelona / Aston Martin

Tecnología heredada de la Fórmula 1

Uno de los aspectos más destacados del Valhalla es su sofisticada aerodinámica activa, desarrollada con conocimientos procedentes de la Fórmula 1. El sistema es capaz de generar más de 600 kilogramos de carga aerodinámica, una cifra que se alcanza a partir de 240 km/h y se mantiene hasta la velocidad máxima que pueda coger el coche.

El conjunto incluye un alerón trasero activo, un elemento aerodinámico delantero móvil, funciones de DRS para reducir la resistencia al avance y un sistema de freno aerodinámico que mejora la estabilidad durante las frenadas más exigentes.

A ello se suma un avanzado sistema electrónico de control dinámico que coordina la suspensión, la dirección, los frenos, la distribución de potencia y la aerodinámica para optimizar el comportamiento tanto en carretera como en circuito.

El renovado concesionario de Aston Martin en Barcelona / Aston Martin

Chasis ligero y tracción inteligente

El Valhalla utiliza un monocasco de fibra de carbono desarrollado por AMPT, que contribuye a mantener el peso en vacío en 1.655 kilogramos. La estructura se combina con una suspensión delantera tipo push-rod, inspirada directamente en los monoplazas de Fórmula 1, y con amortiguadores adaptativos Bilstein.

La gestión de la potencia recurre a un sofisticado sistema de vectorización de par (Torque Vectoring), posible gracias a los motores eléctricos delanteros. Este sistema distribuye de forma independiente la fuerza entre las ruedas para mejorar la agilidad, la estabilidad y la precisión en curva.

En el apartado de frenos, el modelo incorpora discos carbocerámicos de gran tamaño y tecnología brake-by-wire, complementados por sistemas de recuperación de energía durante la frenada.

Aston Martin desvela el Valhalla, un híbrido enchufable de 1.079 CV inspirado en la Fórmula 1 / Aston Martin

Diseño funcional y habitáculo orientado al conductor

La carrocería, construida mayoritariamente en fibra de carbono, responde al principio de que la forma siga a la función. Destacan las puertas de apertura en diedro, la toma de aire superior inspirada en la Fórmula 1 y los grandes túneles aerodinámicos traseros.

En el interior, Aston Martin ha apostado por un diseño centrado en el conductor, con asientos de fibra de carbono, una posición de conducción inspirada en la competición y un volante de diseño específico. El sistema multimedia incorpora gráficos exclusivos para visualizar en tiempo real el funcionamiento del sistema híbrido.

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La producción del Aston Martin Valhalla comenzará en una serie limitada de 999 unidades, consolidando su posición como uno de los lanzamientos más ambiciosos y tecnológicos de la historia reciente de la marca británica.