Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caza europeoMaite GaudíBarcelonaPapa BarcelonaPAUTeletrabajoFlorentino PérezTributo metropolitanoLos Morancos
instagramlinkedin

Internacional

La pegatina ambiental que necesitas para viajar en coche por algunos países de Europa

Francia y Alemania exigen distintivos medioambientales para acceder a determinadas zonas urbanas

La pegatina ambiental que necesitas para viajar en coche por algunos países de Europa

La pegatina ambiental que necesitas para viajar en coche por algunos países de Europa / E.C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Castellano

Elena Castellano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Viajar en coche al extranjero obliga a conocer algo más que las normas de circulación. En varios países europeos existen restricciones de acceso a determinadas zonas urbanas en función de las emisiones del vehículo y, en algunos casos, los conductores extranjeros también están obligados a llevar un distintivo ambiental específico.

No todos los países aplican el mismo sistema. En Portugal, por ejemplo, no existe la obligación de llevar una pegatina medioambiental, aunque sí conviene consultar las restricciones de acceso que pueden existir en algunas ciudades.

Francia y Alemania sí exigen distintivo

En Francia, los conductores que quieran acceder a ciudades como París, Lyon, Marsella, Toulouse, Niza, Grenoble, Estrasburgo, Burdeos o Lille deben disponer de la pegatina Crit'Air. Además, el país continúa ampliando sus zonas de bajas emisiones, por lo que cada vez más municipios exigirán este distintivo.

Los conductores extranjeros también están obligados a llevar un distintivo ambiental específico

Los conductores extranjeros también están obligados a llevar un distintivo ambiental específico / E.C.

Alemania también cuenta con su propia etiqueta ambiental, conocida como Umweltplakette o Feinstaubplakette. Puede ser roja, amarilla o verde, aunque actualmente solo los vehículos con distintivo verde pueden acceder a las zonas de bajas emisiones del país.

Italia no exige etiqueta, pero sí tiene restricciones

En Italia no es obligatorio llevar un distintivo ambiental, pero muchas ciudades cuentan con limitaciones de circulación en sus centros urbanos. Por ello, antes de viajar conviene revisar la normativa específica de cada municipio.

Hay que tener en cuenta que estas pegatinas únicamente son necesarias para acceder a determinadas zonas urbanas restringidas. Para circular por carreteras o autopistas no suelen ser obligatorias.

Noticias relacionadas

Por último, aunque los vehículos extranjeros no pueden obtener la etiqueta ambiental española, existen equivalencias entre los sistemas utilizados en distintos países europeos, lo que facilita identificar qué vehículos pueden acceder a las diferentes zonas de bajas emisiones.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Últimas encuestas de las elecciones del Real Madrid: así están los sondeos entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme
  2. Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
  3. La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
  4. Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
  5. Llegar a la selectividad tras el curso de las huelgas: 'Entiendo la protesta, pero competimos por la nota con alumnos que no han hecho ni un paro
  6. Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”
  7. David Cantero carga contra la deriva de Pablo Motos por dar 'altavoz al negacionismo' de Marcos Llorente: 'Debería ser delito
  8. Manuel Hernández, abogado especialista en herencias: “Así podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda”

Stoneweg vende por pisos desde 460.000 euros el segundo mayor rascacielos residencial de Madrid

Stoneweg vende por pisos desde 460.000 euros el segundo mayor rascacielos residencial de Madrid

Musulmanes, evangélicos y ateos ante la visita del Papa a Barcelona: interés por el discurso y desapego por el coste del viaje

Musulmanes, evangélicos y ateos ante la visita del Papa a Barcelona: interés por el discurso y desapego por el coste del viaje

La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas

La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas

Hirurok o el hilo que va de Leire al PNV

Hirurok o el hilo que va de Leire al PNV

El Gobierno se agarra a la tregua papal en una visita de León XIV “trascendental” y mensajes “alienados” 

El Gobierno se agarra a la tregua papal en una visita de León XIV “trascendental” y mensajes “alienados”

Feijóo y Abascal elogian los mensajes del Papa aunque Vox marca distancias con la doctrina del Vaticano

Feijóo y Abascal elogian los mensajes del Papa aunque Vox marca distancias con la doctrina del Vaticano

Fondos buitres extienden su amenaza de embargos contra la Selección española a todas las sedes del Mundial

Fondos buitres extienden su amenaza de embargos contra la Selección española a todas las sedes del Mundial

Leire Díez alude en sus notas a vínculos entre Zapatero y un cargo de Chávez que Anticorrupción sitúa en el caso Plus Ultra

Leire Díez alude en sus notas a vínculos entre Zapatero y un cargo de Chávez que Anticorrupción sitúa en el caso Plus Ultra