La pegatina ambiental que necesitas para viajar en coche por algunos países de Europa

Viajar en coche al extranjero obliga a conocer algo más que las normas de circulación. En varios países europeos existen restricciones de acceso a determinadas zonas urbanas en función de las emisiones del vehículo y, en algunos casos, los conductores extranjeros también están obligados a llevar un distintivo ambiental específico.

No todos los países aplican el mismo sistema. En Portugal, por ejemplo, no existe la obligación de llevar una pegatina medioambiental, aunque sí conviene consultar las restricciones de acceso que pueden existir en algunas ciudades.

Francia y Alemania sí exigen distintivo

En Francia, los conductores que quieran acceder a ciudades como París, Lyon, Marsella, Toulouse, Niza, Grenoble, Estrasburgo, Burdeos o Lille deben disponer de la pegatina Crit'Air. Además, el país continúa ampliando sus zonas de bajas emisiones, por lo que cada vez más municipios exigirán este distintivo.

Los conductores extranjeros también están obligados a llevar un distintivo ambiental específico / E.C.

Alemania también cuenta con su propia etiqueta ambiental, conocida como Umweltplakette o Feinstaubplakette. Puede ser roja, amarilla o verde, aunque actualmente solo los vehículos con distintivo verde pueden acceder a las zonas de bajas emisiones del país.

Italia no exige etiqueta, pero sí tiene restricciones

En Italia no es obligatorio llevar un distintivo ambiental, pero muchas ciudades cuentan con limitaciones de circulación en sus centros urbanos. Por ello, antes de viajar conviene revisar la normativa específica de cada municipio.

Hay que tener en cuenta que estas pegatinas únicamente son necesarias para acceder a determinadas zonas urbanas restringidas. Para circular por carreteras o autopistas no suelen ser obligatorias.

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Por último, aunque los vehículos extranjeros no pueden obtener la etiqueta ambiental española, existen equivalencias entre los sistemas utilizados en distintos países europeos, lo que facilita identificar qué vehículos pueden acceder a las diferentes zonas de bajas emisiones.