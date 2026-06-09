¿Qué cambia en el nuevo Mazda MX-5 de 2027?

Cuando uno tiene un producto tan redondo como el Mazda MX-5, cada renovación supone un reto extraordinario, ya que no debes pasarte ni quedarte corto. En su versión 2027, el roadster introduce optimizaciones precisas que elevan todavía más los atributos que lo convierten en un referente su categoría: ajusta la gama, añadir equipamiento útil, mejorar ligeramente el motor y dar más personalidad a los acabados. Es decir, sigue siendo un biplaza ligero, manual y de tracción trasera, pero ahora llega con novedades pensadas para actualizarlo sin convertirlo en algo distinto.

La diferencia más visible frente al modelo anterior está en la estructura de la gama. Mazda introduce el Yakudo, una versión especial para el MX-5 Soft Top que mezcla detalles exteriores plateados, pinzas de freno Brembo también en plata y un interior con Alcantara. Es una forma de otorgar al roadster una imagen más cuidada y algo más moderna.

Mazda MX 5 2027 / Mazda

También cambia el acabado Homura, que se vuelve más dinámico. Esta versión añade llantas RAYS negras de 16 pulgadas, carcasas de retrovisor en negro, detalles interiores oscuros, frenos Brembo rojos, amortiguadores Bilstein ajustados y barra de torretas delantera. Frente a una gama más neutra, Homura queda más claramente orientado a quien quiere un MX-5 con un punto extra de intención al volante.

El tercer cambio visual es el nuevo color Zinc Green, disponible en todos los acabados. Mazda lo plantea como un tono con inspiración industrial y acabado metálico, con un aspecto que varía según la luz.

Más potencia

La mecánica también recibe cambios. Ahora, el motor 1.5 Skyactiv-G atmosférico pasa a entregar 136 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de seis marchas y a la tracción trasera. El MX-5 Soft Top acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y alcanza 204 km/h, mientras que el MX-5 RF firma 8,6 segundos y 203 km/h. No se trata de una subida de potencia para cambiar el carácter del coche, sino de una mejora moderada que encaja con su idea de deportivo ligero.

Mazda MX 5 2027 / Mazda

Junto a este incremento en la potencia, Mazda también anuncia más eficiencia. El consumo combinado WLTP queda en 6,1 l/100 km y las emisiones de CO2 en 139 g/km, con clasificación CO2 E y homologación Euro 6e-bis. Esto se ha logrado gracias a una calibración revisada del motor, el uso de nuevo aceite y neumáticos de menor resistencia a la rodadura. También se ha retocado el sonido del motor, un detalle especialmente sensible en un coche donde la experiencia mecánica importa tanto como la cifra de potencia.

Más ayudas

La renovación incorpora de serie la alerta de atención del conductor en todos los acabados. Es una de las novedades más prácticas respecto al modelo anterior, porque amplía el paquete de seguridad sin añadir complejidad visible en el uso diario. Desde las versiones de acceso también aparecen aviso de cambio involuntario de carril, asistente de mantenimiento de carril, asistente inteligente de velocidad y faros LED con nivelación automática.

A partir de Exclusive-Line se suman elementos como alerta de tráfico trasero, aviso de salida del vehículo, control de ángulo muerto, cámara trasera, reconocimiento de señales y frenada automática Smart Brake Support. También se incluye un sistema de reducción de colisión secundaria, que detiene el coche tras un impacto para intentar reducir daños posteriores.

Mazda MX 5 2027 / Mazda

El DSC-Track continúa disponible desde Exclusive-Line y superiores. Es un modo del control de estabilidad pensado para circuito, con una intervención más tardía para dejar margen al conductor antes de actuar si detecta una situación difícil de corregir. Junto a él aparece el Kinematic Posture Control, que aplica una ligera fuerza de frenado en la rueda trasera interior cuando hay fuertes apoyos, con la intención de reducir el balanceo sin añadir peso.

Más conectado

Dentro, el cambio más útil es la pantalla central de 8,8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. También hay dos tomas USB-C, radio digital DAB y seis altavoces, mientras que el sistema Bose de nueve altavoces con altavoces en los reposacabezas y la navegación Mazda SD con mapas 3D quedan disponibles según versión.

Interior del Mazda MX 5 2027 / Mazda

Los acabados también quedan más diferenciados por materiales. Exclusive-Line monta asientos de cuero, Kazari añade cuero Nappa perforado en color tostado y tanto Homura como Yakudo utilizan tapicería Leganu, pensada para sujetar mejor el cuerpo en una conducción más viva. El Mazda MX-5 mantiene además sus dos carrocerías: Soft Top con techo manual ligero y RF con techo rígido eléctrico de tres piezas, capaz de abrirse o cerrarse en 13 segundos hasta 10 km/h.

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Las dimensiones no cambian: mide 3,915 metros de largo, ofrece dos plazas y mantiene un maletero de 130 litros en el Soft Top y 127 litros en el RF. El peso mínimo en vacío es de 1.009 kg en el MX-5 y 1.054 kg en el MX-5 RF.