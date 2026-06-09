El Kia Niro 2026 sólo estará disponible con motor híbrido

El Kia Niro quiere seguir siendo ese SUV fácil de usar a diario, eficiente y tecnológico que tanto a gustado en Europa, pero ligeramente mejorado para 2026. La renovación trae un cambio importante de gama, porque el modelo se ofrecerá exclusivamente con mecánica híbrida, dejando de lado las versiones híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.

El motor combina un gasolina GDI de 1.6 litros con un propulsor eléctrico. La potencia conjunta es de 138 CV y el par máximo declarado, de 265 Nm. La transmisión es automática de doble embrague y seis velocidades, y la tracción va a las ruedas delanteras. No busca cifras deportivas, sino un equilibrio perfecto entre prestaciones y eficiencia.

Kia mantiene el formato de SUV compacto, con una carrocería de 4.430 mm de largo, 1.825 mm de ancho, 1.545 mm de alto y una batalla de 2.720 mm. Son medidas pensadas para moverse con soltura en ciudad sin renunciar a una posición de conducción elevada y a un maletero aprovechable. La ficha técnica habla de 451 litros de volumen de carga.

Nuevo Kia Niro 2026 HEV / Kia

El diseño cambia más de lo que parece a primera vista. Los faros delanteros pasan a tener una firma lumínica vertical, los paragolpes se rediseñan y la parte trasera recibe un portón retocado con una superficie más limpia. También se mencionan nuevas llantas de 18 pulgadas, aunque seguirán disponibles las de 16 pulgadas. El resultado apunta a un Niro más reconocible dentro de la gama actual de Kia, sin romper con la silueta de crossover práctico que ya tenía.

Dentro, el cambio más visible está en el salpicadero. El nuevo Niro estrena una pantalla panorámica doble de 12,3 pulgadas, con instrumentación e infoentretenimiento integrados en un entorno digital más moderno. También cambia la consola central y se añaden elementos como Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones remotas OTA, carga inalámbrica para el móvil, Head-up display y Digital Key 2.0, que permite usar el smartphone como llave.

La seguridad gana peso desde el acabado básico, con un paquete de asistentes más amplio. Entre los sistemas anunciados aparecen la asistencia para evitar colisiones frontales FCA 1.5, el asistente de conducción en carretera HDA 2.0, el seguimiento de carril LFA 2, el asistente de ángulo muerto, el reconocimiento de límites de velocidad, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros y la cámara trasera. En el acabado superior se menciona FCA 2.0.

Interior del nuevo Kia Niro 2026 HEV / Kia

También se incorpora detección de manos en el volante mediante sensores capacitivos, una función pensada para comprobar que el conductor sigue participando cuando utiliza ayudas a la conducción. Además, la ficha técnica cita cámara de visión 360º y sistema de estacionamiento remoto con llave RSPA, dos elementos que pueden hacer más cómodo el uso urbano, especialmente en maniobras o garajes estrechos.

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Hasta la fecha se han vendido 620.000 unidades del Niro en Europa, un dato que ayuda a entender por qué Kia conserva la fórmula y la ajusta en lugar de cambiarla por completo. El giro más llamativo no está tanto en el diseño como en la decisión de centrarlo en el híbrido para Europa. Para quien busca etiqueta electrificada sin depender de enchufes, puede tener sentido; para quien esperaba una opción enchufable o eléctrica dentro del Niro renovado, la gama queda más limitada.