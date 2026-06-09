La incertidumbre frena la compra de un coche a 4 de cada 10 españoles

La compra de un coche sigue muy condicionada por la incertidumbre, el precio y la falta de información. En un momento clave para la electrificación del parque automovilístico, el último Foro de Movilidad de Alphabet revela que el 41% de los conductores retrasa o incluso descarta la compra de un vehículo por la situación actual.

Todavía hay muchas barreras

Este contexto coincide con el despliegue del nuevo programa de ayudas Auto+, dotado con 400 millones de euros y aún pendiente de publicar sus bases definitivas. Según estimaciones del sector, ya se habrían comprometido cerca de 156 millones de euros de estos fondos gracias a su carácter retroactivo desde el 1 de enero, mientras fabricantes y concesionarios calculan que la dotación actual podría agotarse antes de finalizar el año.

La falta de conocimiento sobre los incentivos sigue siendo otra de las grandes barreras. Según el estudio, el 68% de los conductores no conocía el plan MOVES, lo que evidencia que la existencia de ayudas no garantiza por sí sola que estas lleguen de forma efectiva al consumidor final. A pesar del esfuerzo institucional por impulsar la movilidad eléctrica, la complejidad percibida en el acceso a las ayudas, la falta de información y la incertidumbre sobre su continuidad siguen condicionando las decisiones de compra.

El precio continúa marcando también el ritmo de la electrificación. Preguntados por cuánto estarían dispuestos a pagar de más por un vehículo eléctrico frente a uno de combustión, un 51% responde que no pagaría nada extra, mientras que un 33% sí asumiría un sobrecoste de hasta 5.000 euros. Y solo un 15% iría más allá de esa cifra.

Entre las principales razones para no dar el salto al eléctrico, los encuestados señalan sobre todo el precio, seguido de la autonomía y la red de recarga. El resultado confirma que la electrificación del parque no depende únicamente de las ayudas públicas, sino también de la confianza del usuario en el uso diario del vehículo y en la sencillez del acceso.

El estudio también muestra que la renovación del coche sigue respondiendo, en gran medida, a necesidades prácticas. La principal razón para cambiar de vehículo sigue siendo que deje de funcionar o sufra una avería grave, por delante de motivos ligados a la sostenibilidad o a la tecnología.

En este escenario, las fórmulas de movilidad flexible, como el renting, continúan ganando relevancia como alternativa dentro del mercado al aportar previsibilidad de costes y reducir la exposición a la compra en un entorno todavía marcado por la incertidumbre.

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“La electrificación no avanza solo con ayudas, sino con confianza, información clara y estabilidad en el acceso. Cuando el consumidor percibe complejidad o sobrecoste, aplaza la decisión. El debate en torno al nuevo programa Auto+ refleja bien esa realidad y la necesidad de dar más certidumbre para acelerar la renovación del parque”, señala Ángeles Roca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Alphabet España.