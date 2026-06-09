España y seis socios europeos rechazan flexibilizar los límites de emisiones

España, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia han reclamado de forma conjunta que se mantengan las exigencias vigentes de reducción de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas en la Unión Europea. A través de un documento común, estos siete Estados miembro han advertido que la introducción de nuevas flexibilidades regulatorias podría ralentizar la transición hacia el vehículo eléctrico y restar eficacia a las inversiones económicas ya ejecutadas por el sector automovilístico europeo.

El bloque argumenta que cualquier margen de cumplimiento adicional otorgado a los fabricantes debe permanecer estrictamente limitado y condicionado a compromisos industriales y medioambientales concretos. Según los firmantes, modificar los criterios actuales supondría un error estratégico que afectaría a la previsibilidad del marco normativo. Asimismo, el texto vincula la electrificación del transporte con la seguridad energética del continente frente a la inestabilidad geopolítica y la volatilidad en los precios de los combustibles fósiles.

Medidas de estímulo y desarrollo

Para consolidar la adopción de las tecnologías cero emisiones, los siete gobiernos proponen reforzar las condiciones del mercado mediante diversas líneas de actuación:

Infraestructura e incentivos: Ampliar el despliegue de los puntos de recarga pública y mantener los estímulos a la demanda de vehículos eléctricos.

y mantener los estímulos a la demanda de vehículos eléctricos. Mercado de ocasión: Implementar medidas específicas que faciliten el acceso de las empresas y los hogares a la movilidad eléctrica a través del mercado de segunda mano.

Implementar medidas específicas que faciliten el acceso de las empresas y los hogares a la movilidad eléctrica a través del Resiliencia industrial: Respaldar las inversiones destinadas a crear una cadena de suministro de componentes en suelo europeo y apoyar a sectores vinculados como el del acero verde.

Criterios científicos y reservas ante los combustibles neutros

El documento conjunto plasma el rechazo de estas naciones a cualquier modificación de las normas que no se base en evidencias científicas. Al respecto, los firmantes recuerdan las conclusiones de la propia Comisión Europea extraídas de una muestra de un millón de vehículos en circulación, según las cuales los automóviles híbridos enchufables registran unas emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción que multiplican por 3,5 las cifras obtenidas en los ensayos oficiales de homologación.

Por otra parte, las siete delegaciones muestran reservas ante la posibilidad de otorgar un mayor protagonismo a los combustibles renovables y neutros en carbono dentro de la normativa de emisiones de los turismos. El texto señala que esta medida podría debilitar el avance de la electrificación, generar nuevas dependencias exteriores en la importación de materias primas y restar recursos energéticos a sectores económicos donde estas soluciones alternativas se consideran prioritarias, tales como la aviación o el transporte marítimo.

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En su conclusión, el bloque de países reafirma la necesidad de preservar una senda regulatoria clara encaminada a la electrificación con el propósito de garantizar la competitividad a largo plazo de la automoción europea y mejorar la asequibilidad de los vehículos para los ciudadanos.