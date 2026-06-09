Audi exhibe por primera vez en España su monoplaza de Fórmula 1

Coincidiendo con la celebración de su primera cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Audi ha puesto en marcha una instalación temporal abierta a los aficionados en la Diagonal 444 de Barcelona.

El espacio operará en formato pop-up store hasta el 13 de junio, abriendo sus puertas de forma ininterrumpida entre las 11:00 y las 21:00 horas. El objetivo de este punto de encuentro es acercar los pilares de la escudería a los seguidores del motor mediante una combinación de automovilismo, cultura urbana y diseño.

La entrada de la compañía en la máxima categoría responde al cambio de reglamentación técnica del campeonato, que a partir de ahora otorga un peso determinante a las unidades de potencia híbridas, la electrificación y el uso de combustibles sostenibles.

Competición y calle bajo el mismo techo

El eje central de la exposición es el Audi R26, el monoplaza con el que la estructura Audi Revolut F1 compite en el mundial y que se muestra al público por primera vez en territorio español. Compartiendo espacio con el coche de carreras se exhiben dos de los modelos de calle más recientes de la división Audi Sport: el RS 5 y el RS 3 Competition Limited, diseñados para trasladar las soluciones de precisión del circuito a las carreteras públicas.

Agenda de actividades y retransmisiones

La programación de la instalación abarca diferentes citas culturales y de divulgación distribuidas a lo largo de la semana:

Arte en directo: La creadora Mireia Vilà (@mirstudio) realizó una interpretación artística en vivo del monoplaza durante la pasada jornada del sábado.

La creadora Mireia Vilà (@mirstudio) realizó una interpretación artística en vivo del monoplaza durante la pasada jornada del sábado. Divulgación del motor: El jueves 11 de junio, a mediodía, el espacio albergará la emisión en directo del programa multimedia Garaje de Gon.

El jueves 11 de junio, a mediodía, el espacio albergará la emisión en directo del programa multimedia Garaje de Gon. Literatura técnica: El viernes 12 de junio, de 19:00 a 20:00 horas, se llevará a cabo la presentación oficial del libro informativo F1 para rookies, obra de la creadora de contenido Beatriz Quevedo Gómez (@petirrojoazul).

Colaboraciones de restauración y moda urbana

La oferta de la exposición incluye una colaboración con la firma de restauración VICIO, especializada en hamburguesas de estilo smash. Los visitantes tienen la opción de tramitar sus pedidos directamente desde el local para consumirlos durante el recorrido. Además, quienes realicen una compra de restauración en este punto entre el lunes 8 y el miércoles 11 de junio entrarán en el sorteo de dos pases para asistir al Gran Premio de Fórmula 1.

Noticias relacionadas

Por último, el recinto cuenta con un área dedicada a Adidas, socio de indumentaria de la escuadra. Allí se expone la línea de ropa de calle adidas x Audi Revolut F1, una propuesta de estilo lifestyle que traslada el nuevo lenguaje corporativo del equipo al entorno de la moda diaria y que los usuarios pueden adquirir de forma definitiva en la tienda oficial de la marca de ropa situada en el Paseo de Gracia.