Skoda muestra los primeros bocetos del Peaq, su futuro SUV eléctrico de siete plazas

Skoda ha presentado los primeros bocetos del Peaq, su nuevo SUV eléctrico de siete plazas y uno de los modelos más importantes de su ofensiva eléctrica para los próximos años. El modelo también servirá para seguir consolidando el lenguaje de diseño Modern Solid, la nueva filosofía estética de la marca, que apuesta por formas más limpias, robustas y funcionales.

El estreno mundial del Skoda Peaq tendrá lugar el próximo 23 de junio en Monnetier-Mornex (Francia), donde la marca desvelará todos los detalles de su nuevo buque insignia eléctrico. El Peaq será una pieza clave dentro de la creciente gama eléctrica de Skoda, formada actualmente por modelos como el Skoda Enyaq y el nuevo Skoda Epiq. Según la información adelantada por la propia marca, el Peaq se situará en lo más alto de la gama eléctrica, con una longitud cercana a los cinco metros, versiones de cinco y siete plazas y una autonomía superior a los 600 kilómetros.

Nuevo Skoda Peaq

A juzgar por las imágenes adelantadas por Skoda, el Peaq contará con una presencia muy marcada, basada en superficies definidas, líneas precisas y una iluminación con gran protagonismo visual. Uno de los elementos más característicos es el Tech-Deck Face, el frontal que sustituye a la parrilla tradicional y que integra diferentes sensores y tecnologías bajo una superficie negra brillante. Este rasgo se ha convertido en una de las señas de identidad de la nueva generación de eléctricos de Škoda.

Nuevo Skoda Peaq / Skoda

Los faros delanteros, con una firma lumínica en forma de T, se unen visualmente mediante un elemento horizontal que refuerza la anchura del vehículo y le aporta una imagen fácilmente reconocible. En la parte inferior, el paragolpes incorpora un diseño muy marcado que enfatiza el carácter robusto del SUV.

De perfil destacan la elevada línea de cintura, los amplios pilares traseros y unas superficies muy trabajadas que refuerzan sus proporciones. También llaman la atención las manillas enrasadas con la carrocería, una solución cada vez más habitual en los vehículos eléctricos por sus ventajas aerodinámicas y estéticas.

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La zaga mantiene el mismo lenguaje visual que el frontal, con pilotos en forma de T conectados por un elemento horizontal que crea una firma luminosa característica. En conjunto, el Peaq deja entrever la evolución del diseño de Skoda hacia una imagen más tecnológica y minimalista, sin renunciar a la practicidad que tradicionalmente ha definido a la marca.