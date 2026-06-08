El seguro de coche sube un 3% para los conductores españoles en 2026

Conducir en España implica asumir distintos gastos y el seguro de coche continúa siendo uno de los más importantes para los conductores. Según el Índice de precios de los seguros de coche de Rastreator, el coste medio de una póliza a terceros ampliado se ha incrementado un 3% en el último año, reflejando la tendencia alcista que continúa experimentando el sector asegurador. Sin embargo, más allá de la subida generalizada, el precio de un seguro puede variar notablemente entre conductores.

Factores como la edad, el lugar de residencia o el tipo de combustible del vehículo continúan marcando diferencias muy significativas en el coste final de las pólizas. De hecho, mientras que algunos conductores pagan menos de 300 euros anuales por su seguro, otros superan los 600 euros al año por contar con un perfil considerado de mayor riesgo.

Circular sin seguro no está permitido / DGT

Las provincias más caras y más baratas

La provincia en la que reside el asegurado impacta notablemente en la prima del seguro, registrando un 41% de diferencia entre la provincia más económica y la más cara para contratar un seguro en España.

Así, Teruel se posiciona como la provincia más barata para asegurar un vehículo, con una prima media de 236 euros anuales en 2026. Junto a ella, Albacete (242 euros anuales), Ciudad Real (246 euros anuales), Zamora (247 euros anuales) y Ávila (247 euros anuales) completan el ranking de provincias más económicas para contratar un seguro a terceros ampliado.

En el lado contrario, Almería se sitúa como la provincia más cara para asegurar un coche, con una media de 333 euros anuales, seguida de Sevilla (327 euros anuales), Cádiz (322 euros anuales), Pontevedra (319 euros anuales) y Málaga con un precio medio de 318 euros al año.

Los jóvenes pagan más del doble por asegurar su coche

La edad del conductor continúa siendo uno de los elementos que más peso tiene en el cálculo de la prima. De hecho, los conductores de entre 18 y 24 años pagan de media 638 euros anuales por un seguro a terceros ampliado, un 120% más que los conductores de entre 55 y 64 años, cuya prima media se sitúa en 290 euros al año.

Tras los más jóvenes, el grupo de entre 25 y 34 años registra un coste medio de 378 euros anuales. A partir de los 35 años, el precio comienza a estabilizarse, con primas de 302 euros anuales entre los 35 y 44 años y de 300 euros anuales entre los 45 y 54 años, hasta alcanzar los 290 euros anuales en la franja de 55 a 64 años.

Los coches diésel siguen siendo los más caros de asegurar

El tipo de combustible del vehículo también impacta en el coste del seguro. En 2026, los vehículos eléctricos e híbridos se sitúan como los más caros de asegurar, con una prima media de 334 euros anuales, un 20% más que los coches de gasolina, que continúan siendo los más económicos de asegurar con un precio medio de 279 euros al año.

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Además, los eléctricos e híbridos han experimentado el mayor incremento interanual respecto a 2025, cuando su coste medio se situaba en 306 euros al año. Por su parte, los vehículos diésel mantienen también primas elevadas, con una media de 332 euros anuales.