El Lotus Eletre X llegará a España en dos versiones, desde 98.990 euros

El Lotus Eletre X ya no es solo una promesa, tras la apertura de pedidos en España. El nuevo híbrido enchufable partirá desde 98.990 euros en la versión de ‘acceso’ X H550, mientras que el X H1000, con la configuración más potente, tendrá un precio de 122.990 euros.

Lotus Eletre X / Lotus

La gama queda dividida de este modo en dos opciones: el Eletre X H550 entrega 550 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y pesa 2.550 kg en orden de marcha según normativa DIN, mientras que el Eletre X H1000 sube hasta 952 CV, mantiene los 935 Nm de par máximo y rebaja el 0 a 100 km/h hasta 3,3 segundos, con un peso de 2.615 kg. Las entregas a clientes están previstas a partir del cuarto trimestre de 2026.

Un PHEV con autonomía de récord

El Eletre X estrena la tecnología X Hybrid, una arquitectura híbrida enchufable que combina una batería de 70 kWh, dos motores eléctricos, un generador de 150 kW y un motor turbo de 2.0 litros. La idea es que el coche funcione buena parte del tiempo como eléctrico, pero sin depender únicamente de la carga externa cuando el viaje se alarga o cuando se mantiene una demanda alta de potencia.

La autonomía eléctrica anunciada llega hasta 350 km WLTP, una cifra inusual en un híbrido enchufable, y más que suficiente para cubrir de sobra cualquier desplazamientos diario. Con la batería y el depósito de 52 litros, Lotus declara una autonomía combinada de hasta 1.200 km WLTP. El consumo provisional queda por debajo de 7,0 l/100 km y las emisiones combinadas por debajo de 50 g/km de CO2.

Lotus EletreX / Lotus

El sistema eléctrico trabaja con arquitectura de 900 V, uno de los puntos técnicos más relevantes del coche. Con un cargador rápido de 350 kW en corriente continua, la batería puede pasar del 20 al 80% en 9 minutos. La potencia máxima de carga en continua es de 436 kW, mientras que en alterna, a 11 kW, la carga completa requiere 7,2 horas. También incorpora función V2L, con hasta 6,0 kW para alimentar dispositivos externos.

El Eletre X H1000 no solo mejora la aceleración de 0 a 100 km/h. También anuncia un 0 a 200 km/h en 11 segundos y una velocidad máxima de 230 km/h. El H550 se queda en 210 km/h. Otro dato llamativo es que el H1000 puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos incluso con un 10% de carga, algo pensado para evitar una caída fuerte de prestaciones cuando la batería está baja.

El Eletre X utiliza suspensión delantera de doble horquilla, suspensión trasera multibrazo, muelles neumáticos de doble cámara, amortiguación adaptativa CDC de doble válvula y barra estabilizadora activa de 48 V. En el H550 las llantas de serie son de aleación fundida de 20 pulgadas, mientras que el H1000 monta llantas forjadas de 21 pulgadas.

Interior del Lotus Eletre X / Lotus

Los frenos también cambian según versión, montando en el cado del El H550 unas pinzas delanteras fijas de cuatro pistones con discos de 20 pulgadas, mientras que el H1000 utiliza pinzas fijas de seis pistones con discos de 21 pulgadas. Detrás, ambos Lotus recurren a pinza flotante y discos de 19 pulgadas. La marca también cita neumáticos Pirelli P Zero 5 LTS desarrollados a medida.

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El interior mantiene el enfoque tecnológico del Eletre, con pantallas digitales, sistema Lotus Hyper OS, head-up display y mandos físicos para funciones principales. Entre el equipamiento citado aparecen un sistema de sonido KEF de 23 altavoces, 30 sensores de percepción, arquitectura de computación NVIDIA Thor y materiales como fibra de carbono, Alcantara y Wyron Truecycled.