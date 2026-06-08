Lexus amplía la gama del LBX 2026 con el acabado más equilibrado

El Lexus LBX amplía en 2026 su oferta con gama más amplia, gracias a la llegada del acabado Elegant, una versión que la marca sitúa como el punto de equilibrio perfecto entre equipamiento y precio. La oferta mantiene hasta siete estilos distintos y refuerza la personalización en un modelo crucial para Lexus.

La familia del LBX 2026 va desde propuestas enfocadas al uso urbano, como el estilo Urban, hasta variantes más sofisticadas y orientadas al confort, como Omotenashi. En medio aparece ahora el renovado Elegant, que gana peso dentro de la gama gracias a una dotación tecnológica y de confort más completa.

Lexus LBX 2026 / Lexus

Ese acabado incorpora elementos que ya empiezan a ser importantes incluso en modelos compactos de enfoque premium, como el cuadro digital configurable de 12,3 pulgadas, un sistema multimedia de 9,8 pulgadas con navegación e información de tráfico en tiempo real y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También suma sensores de aparcamiento delanteros y traseros, reconocimiento facial Driver Monitor, acceso manos libres Smart Entry y cargador inalámbrico para smartphones.

Lexus añade a su vez asientos deportivos calefactados tapizados en cuero sintético Tahara y llantas de 18 pulgadas en acabado High Gloss, una combinación que apunta a reforzar la sensación de coche más elaborado sin disparar el precio frente a otras versiones superiores.

Más aislamiento

En esta actualización para 2026 también hay cambios menos visibles pero probablemente más importantes en el uso diario. Lexus asegura haber trabajado en la reducción de ruidos y vibraciones mediante nuevos refuerzos, materiales aislantes y cristales con protección acústica. La intención es acercar la sensación de confort a la de modelos de segmentos superiores, algo especialmente relevante en un SUV urbano donde el aislamiento suele ser uno de los puntos más delicados. Será en la toma de contacto con el vehículo cuando os podamos decir si realmente se ha logrado.

Interior del Lexus LBX 2026 / Edgar Vivó

Pese a ser el Lexus más pequeño, es un grande en personalización, al igual que sus hermanos mayores. El LBX Elegant puede combinarse con hasta nueve colores exteriores y distintas terminaciones interiores en cuero sintético Tahara. Entre ellas aparece el acabado Elegant Black, que utiliza tapicería perforada negra y mantiene el mismo precio que el Elegant convencional. Lexus introduce también dos colores exteriores sin coste adicional dentro de la gama 2026: Amarillo Toscano y Plata Shanghai. El resto de pinturas tienen un precio de 1.000 euros.

Noticias relacionadas

Precios del Lexus LBX 2026

La gama del Lexus LBX arranca en 33.900 euros para la versión de acceso. El acabado Urban sube hasta los 35.300 euros, mientras que el Elegant y Elegant Black parten de 37.800 euros. Por encima aparecen las versiones Emotion desde 40.200 euros, Relax desde 42.400 euros y las terminaciones más completas, Cool y Omotenashi, ambas con un precio de 46.200 euros.