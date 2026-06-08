Qué carné y normas necesitas conocer antes de ponerte a los mandos de un quad

Los quads se han convertido en una alternativa de ocio y movilidad cada vez más popular, especialmente en zonas rurales, caminos y áreas recreativas. Sin embargo, no todos los conductores conocen que estos vehículos cuentan con distintas categorías legales y que cada una exige requisitos específicos para poder circular de forma legal.

La normativa española distingue tres grandes tipos de quads: cuadriciclos ligeros, cuadriciclos no ligeros y vehículos especiales. Dependiendo de su clasificación, cambian aspectos tan importantes como el permiso de conducción necesario, la velocidad máxima autorizada o el tipo de matrícula que deben llevar.

Cuadriciclos ligeros: los más accesibles

Los cuadriciclos ligeros son vehículos de cuatro ruedas con una masa inferior a 350 kilos y una velocidad máxima limitada a 45 km/h. En el caso de los motores de combustión, la cilindrada no puede superar los 50 centímetros cúbicos.

Para conducirlos basta con disponer del permiso AM, aunque también son válidos los permisos A1, A2, A o B. Estos vehículos pueden circular por la mayoría de las vías, aunque tienen prohibido el acceso a autopistas y autovías.

Su matrícula se distingue fácilmente por el fondo amarillo y los caracteres negros.

Los quads se han convertido en una alternativa de ocio y movilidad cada vez más popular / Freepik

Cuadriciclos no ligeros: más potencia y mayores exigencias

Los cuadriciclos no ligeros cuentan con una potencia superior y pueden alcanzar velocidades de hasta 70 km/h. Su masa no puede superar los 400 kilos, o los 550 kilos si están destinados al transporte de mercancías.

En este caso es obligatorio disponer del permiso de conducir tipo B. Además, utilizan una matrícula convencional de fondo blanco y caracteres negros, igual que la mayoría de los turismos.

A diferencia de los cuadriciclos ligeros, pueden circular por todo tipo de vías siempre que respeten las limitaciones específicas establecidas para este tipo de vehículos.

Los quads matriculados como vehículos especiales

Existe una tercera categoría destinada a determinados quads homologados como vehículos especiales. Estos modelos suelen emplearse para trabajos agrícolas, forestales o tareas específicas.

Quads homologados como vehículos especiales / Pixabay

También requieren el permiso B y, según sus características técnicas, pueden circular a velocidades máximas de entre 25 y 70 km/h. Sus matrículas se identifican por el fondo blanco y los caracteres rojos.

En determinados casos pueden acceder a autopistas y autovías, siempre que por construcción sean capaces de superar los 60 km/h.

ITV, seguro y matrícula obligatorios

Independientemente de su categoría, todos los quads deben estar correctamente matriculados, disponer de un seguro obligatorio en vigor y cumplir con las inspecciones técnicas correspondientes.

El seguro de responsabilidad civil cubre los daños causados a terceros en caso de accidente y resulta obligatorio para cualquier vehículo a motor que circule por la vía pública.

Todos los quads deben estar correctamente matriculados / Pixabay

Consejos para conducir un quad con seguridad

Los expertos recuerdan que la conducción de un quad presenta particularidades muy distintas a las de una motocicleta o un coche. En las curvas, por ejemplo, estos vehículos tienden a inclinarse hacia el lado contrario del giro, lo que puede provocar pérdidas de estabilidad o incluso vuelcos si se circula a una velocidad excesiva.

Por ello, se recomienda anticipar la trazada, moderar la velocidad y desplazar el peso del cuerpo hacia el interior de la curva cuando sea necesario. También es importante utilizar marchas cortas en descensos pronunciados para aprovechar el freno motor y evitar aceleraciones bruscas durante las subidas.

Además, los especialistas insisten en evitar maniobras arriesgadas, respetar el número de ocupantes para el que está homologado el vehículo y renunciar a cualquier comportamiento competitivo fuera de los espacios autorizados.

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La prudencia sigue siendo la mejor herramienta para disfrutar de estos vehículos con seguridad y dentro de la legalidad.