Los errores más comunes que pueden costar una multa a los usuarios de autocaravanas

Viajar en autocaravana ofrece una gran libertad para recorrer distintos destinos sin depender de alojamientos tradicionales. Sin embargo, muchos usuarios desconocen algunas normas que pueden derivar en sanciones económicas, especialmente durante los meses de mayor actividad turística.

Aunque la normativa distingue claramente entre estacionar y acampar, siguen existiendo situaciones que generan dudas y que pueden acabar en una multa si no se respetan las reglas establecidas por cada municipio o comunidad autónoma.

Desplegar elementos en la vía pública

Uno de los errores más habituales consiste en sacar mesas, sillas, toldos o cualquier otro elemento al exterior cuando el vehículo se encuentra estacionado. En ese momento, las autoridades pueden considerar que se está realizando una actividad de acampada y no un simple estacionamiento.

Dependiendo de la normativa local, esta conducta puede estar prohibida fuera de las zonas específicamente habilitadas para ello.

Pernoctar en lugares donde está prohibido

Dormir dentro de una autocaravana estacionada no siempre supone una infracción, pero existen municipios que limitan esta práctica en determinadas zonas. Por ello, es recomendable consultar previamente la señalización y las ordenanzas locales para evitar sanciones.

Los ayuntamientos tienen capacidad para regular el uso de determinados espacios y establecer restricciones cuando lo consideren necesario.

Verter residuos fuera de los puntos autorizados

El vaciado de aguas grises o negras fuera de las instalaciones habilitadas es una de las infracciones más perseguidas por las administraciones. Además del impacto ambiental, estas conductas pueden conllevar multas de importe elevado.

Viajar en autocaravana ofrece una gran libertad para recorrer distintos destinos sin depender de alojamientos tradicionales / Archivo

Para evitar problemas, los usuarios deben utilizar exclusivamente los puntos de servicio destinados a la gestión de residuos de caravanas y autocaravanas.

Superar los límites de estacionamiento

Algunas localidades establecen un tiempo máximo de permanencia para este tipo de vehículos en determinadas áreas. Permanecer más tiempo del permitido puede dar lugar a sanciones o incluso a la obligación de abandonar el lugar.

Estas limitaciones suelen aplicarse especialmente en zonas turísticas con una elevada afluencia de visitantes.

Ignorar las restricciones de peso o tamaño

No todas las calles o aparcamientos están preparados para vehículos de grandes dimensiones. Acceder a zonas con limitaciones específicas de altura, anchura o peso puede suponer una infracción y generar problemas de circulación.

Antes de iniciar una ruta conviene comprobar si existen restricciones que afecten al vehículo.

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La importancia de informarse antes de viajar

Los expertos recuerdan que muchas de las sanciones que reciben los usuarios de autocaravanas se producen por desconocimiento de la normativa local. Informarse sobre las reglas de cada destino, utilizar las áreas habilitadas y respetar las normas de estacionamiento permite disfrutar del viaje con mayor tranquilidad y evitar gastos inesperados.