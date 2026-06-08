Dacia ha vuelto a demostrar que nadie entiende las necesidades del cliente como ellos. La marca, que ya transformó las reglas del juego automovilístico en su relanzamiento en 2004 bajo el paraguas de Renault Group, está realizando una gira por varios concesionarios de la marca en España mostrando su “ADN”, el nuevo y ambicioso plan estratégico nacional para este año.

Dacia ADN: La revolución de lo esencial / Dacia

Para entender qué significa realmente este “ADN”, debemos mirar bajo el capó de una estrategia que combina ingeniería inteligente, una red comercial familiar y un fuerte compromiso social.

El corazón del éxito de Dacia radica en su filosofía “Design to Cost” (diseño orientado al coste). No se trata de recortar por recortar, sino de aplicar una ingeniería sumamente inteligente sobre plataformas ligeras y optimizadas para ofrecerle al cliente únicamente lo que necesita.

El resultado es una reducción de peso impresionante. Los modelos de Dacia son hasta 300 kg más ligeros que su competencia directa. En carretera, este factor es determinante. Menos peso se traduce directamente en agilidad y, sobre todo, en rentabilidad para el bolsillo, logrando un ahorro estimado de entre 0,6 y 1,0 litros cada 100 kilómetros. Si a esto le sumamos su oferta multienergía (eléctrica, híbrida y GLP), la marca ofrece un coste de uso imbatible, etiquetas ECO y Cero, y autonomías que llegan hasta los 1.590 kilómetros.

Además, el plan se apoya en pilares que garantizan la tranquilidad absoluta del comprador. Por un lado, la capilaridad nacional, con una red de 479 puntos de venta de origen familiar que sitúa al 90% del territorio nacional a menos de 20 minutos de un servicio oficial. Por otro lado Dacia Zen, un servicio posventa con 11 almacenes de proximidad que regala hasta 7 años de garantía gratuita por realizar el mantenimiento en su red oficial. Otro pilar es el liderazgo en valor residual, superando en 6 puntos la media del mercado en retención de valor, lo que se traduce en una menor depreciación y cuotas de financiación imbatibles.

Dacia ADN: La revolución de lo esencial / Dacia

Dentro de la renovación de su gama y la llegada de la tecnología “Made in Spain”, el plan ADN pone el foco en el codiciado segmento C mediante dos lanzamientos clave que darán mucho de qué hablar:

Por un lado un vehículo eléctrico del segmento A. Será un producto 100% europeo, ya que se fabricará en Eslovenia. Tendrá un diseño completamente nuevo y compartirá plataforma con el Renault Twingo. Todavía no se conoce el nombre con el que nacerá, y llegará entre finales de este año y las primeras semanas de 2027. Y con un precio por debajo de los 18.000 euros.

Por otro lado, y para hacer el tándem perfecto con Bigster, Dacia introduce el Striker. Se trata de un modelo completamente nuevo, electrificado, con un enfoque dinámico y sorprendente. Aunque muestran personalidades distintas, Striker y Bigster comparten el mismo ADN esencial, robusto y aventurero, posicionándose como una alternativa fresca y tecnológica.

Dacia ADN: La revolución de lo esencial / Dacia

Un plan estratégico moderno no está completo sin compromiso social, y aquí es donde Dacia marca la diferencia con CareMakers, el primer proyecto de movilidad inclusiva y solidaria en España.

La premisa es tan sencilla como poderosa, facilitar el acceso al empleo a través de la movilidad. En muchas ocasiones, la falta de un vehículo o de recursos para desplazarse es la principal barrera para que personas vulnerables accedan al mercado laboral. Los datos avalan la iniciativa: los beneficiarios de este programa duplican sus probabilidades de conseguir un contrato permanente.

¿Cómo funciona? A través de una red de asociaciones colaboradoras y el respaldo de un potente ecosistema (Dacia, Fundación Renault Group España y Mobilize Financial Services), se ofrecen soluciones de movilidad con ofertas sumamente competitivas, con un Dacia Sandero por 187 euros al mes, sin entrada.

El Plan ADN de Dacia no es solo una estrategia de ventas para este año; es la confirmación de que se puede liderar el mercado automovilístico sin perder la cabeza ni el bolsillo. Con coches más ligeros, tecnología híbrida y de GLP producida en España, una propuesta imbatible en el segmento C con los nuevos Bigster y Striker, y un programa solidario de impacto real como CareMakers, Dacia demuestra que lo “esencial” y lo “sencillo” es, en realidad, lo más extraordinario y atractivo.