Los 5 Citroën más icónicos de la historia: innovación, diseño y leyenda sobre ruedas

A lo largo de su historia, Citroën ha sido una de las marcas más innovadoras y originales de la industria del automóvil. Desde modelos populares y asequibles hasta vehículos que revolucionaron la ingeniería y el diseño, la firma francesa ha dejado una huella imborrable en el mundo del motor. Por eso, repasamos cinco de los modelos más míticos de Citroën, auténticos iconos que marcaron su época y contribuyeron a forjar la leyenda de la marca.

Citroën Traction Avant

Lanzado en 1934, el Traction Avant fue una revolución tecnológica para su época. Incorporó tracción delantera, carrocería monocasco y una estabilidad muy superior a la de sus rivales, convirtiéndose en uno de los automóviles más avanzados de los años treinta.

Su influencia fue enorme y muchas de sus soluciones técnicas acabarían convirtiéndose en estándar en la industria. Hoy se le considera uno de los coches más importantes de la historia del automóvil.

Traction Avant fue una revolución tecnológica para su época / X

Citroën 2CV

El 2CV nació para ofrecer un transporte económico y fiable a la población rural francesa tras la Segunda Guerra Mundial. Su mecánica sencilla, bajo consumo y gran resistencia lo convirtieron en un vehículo extremadamente popular.

Con más de cinco millones de unidades fabricadas, el "Dos Caballos" trascendió su función original para convertirse en un icono cultural y uno de los coches franceses más reconocibles de todos los tiempos.

El 2CV nació para ofrecer un transporte económico y fiable / Citroën

Citroën DS

Cuando se presentó en 1955, el DS sorprendió al mundo por su diseño futurista y por tecnologías que parecían sacadas del futuro, como la suspensión hidroneumática, la dirección asistida y los frenos asistidos.

Su extraordinaria comodidad y su avanzada ingeniería hicieron que fuera considerado durante décadas como uno de los automóviles más innovadores jamás fabricados.

DS sorprendió al mundo por su diseño futurista / X

Citroën SM

El SM fue la apuesta más ambiciosa de Citroën en el segmento de los grandes turismos de lujo. Combinaba la tecnología de la marca francesa con un potente motor V6 desarrollado por Maserati.

Destacaba por su confort, su sofisticada suspensión y su avanzada aerodinámica. Aunque su carrera comercial fue corta, se convirtió en uno de los modelos más exclusivos y admirados de Citroën.

SM fue la apuesta más ambiciosa de Citroën / X

Citroën CX

El CX sustituyó al legendario DS y mantuvo viva la tradición de innovación de Citroën. Su diseño aerodinámico, su suspensión hidroneumática y su gran confort lo convirtieron en una de las mejores berlinas europeas de su época.

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Durante casi dos décadas fue la referencia de la marca en el segmento de gama alta y es recordado como uno de los últimos grandes Citroën de la edad dorada de la compañía.