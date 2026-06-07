Honda SH125i, inimitable

Hay modelos que trascienden su propia categoría. Máquinas que, con el paso de los años, dejan de ser simplemente un medio de transporte para convertirse en parte del paisaje urbano y también de la memoria colectiva. Eso es exactamente lo que ha conseguido la Honda SH125i desde su llegada al mercado europeo en 2001. Un escúter que, un cuarto de siglo después, continúa siendo una referencia absoluta en movilidad urbana y, sobre todo, un modelo prácticamente inimitable. Porque muchos han intentado acercarse a su fórmula, desde fabricantes europeos hasta la actual ofensiva de las marcas chinas, pero nadie ha logrado replicar realmente el equilibrio entre diseño, funcionalidad, calidad y conexión emocional que ha convertido al SH en un fenómeno único.

Honda SH125i / Honda

Honda ha querido celebrar este 25 aniversario yendo mucho más allá de una simple edición especial. La firma japonesa ha puesto en marcha un ambicioso proyecto multidisciplinar donde convergen arte, sostenibilidad, diseño industrial y producción audiovisual para reinterpretar uno de los modelos más exitosos de la historia reciente de las dos ruedas.

El corazón de esta celebración gira alrededor de dos creaciones muy especiales. Por un lado, la escultura “Hanami”, una Honda SH125i tallada en mármol a escala real por el reconocido escultor italiano Filippo Tincolini. Por otro, el concepto SH125i Marmo, desarrollado por los ingenieros de Honda en la planta italiana de Atessa utilizando materiales reciclables y procesos de fabricación más sostenibles.

Honda ha querido celebrar este 25 aniversario yendo mucho más allá de una simple edición especial / Honda

La elección de Atessa tampoco es casual. Desde hace 25 años, la SH125i se produce en esta factoría italiana y se ha convertido en una auténtica piedra angular de la movilidad urbana europea. Su receta parece sencilla, pero detrás existe una compleja combinación de practicidad, facilidad de conducción, fiabilidad y una identidad visual reconocible al instante. Precisamente esa continuidad estética y conceptual es una de las claves que ha permitido al SH sobrevivir a modas, tendencias y generaciones sin perder relevancia.

“Durante más de 25 años, la SH125i ha acompañado a varias generaciones en su vida diaria y sigue haciéndolo con coherencia, año tras año”, afirma Marcello Vinciguerra, Managing Director de Honda Italia Industriale. “Es precisamente esta simplicidad funcional la que la hace inconfundiblemente una SH. Este proyecto conjunto explora ese mantra visual constante.”

La escultura “Hanami”, una Honda SH125i tallada en mármol a escala real por el reconocido escultor italiano Filippo Tincolini / Honda

La propuesta más impactante visualmente es, sin duda, “Hanami”. Tincolini ha esculpido la SH125i a partir de un único bloque de mármol inspirándose en el concepto del “non-finito” de Miguel Ángel. El resultado muestra la parte frontal del escúter emergiendo de la piedra mientras el resto permanece todavía atrapado en ella, como si estuviera naciendo ante nuestros ojos.

El nombre de la obra hace referencia a la tradición japonesa de contemplar la floración de los cerezos, un instante efímero cargado de simbolismo. Tincolini incorpora además flores de sakura grabadas en diferentes partes de la escultura para reforzar el diálogo entre la identidad japonesa de Honda, el diseño italiano y el arte contemporáneo.

El resultado muestra la parte frontal del escúter emergiendo de la piedra mientras el resto permanece todavía atrapado en ella, como si estuviera naciendo ante nuestros ojos. / Honda

“Trabajar con el equipo de diseño de Honda ha sido una gran experiencia”, explica Filippo Tincolini. “Me explicaron hasta qué punto la filosofía de diseño de la SH está inspirada en los escultores del Renacimiento: líneas muy limpias, superficies sólidas con pureza y simplicidad. Cuando Honda me explicó este contexto, me entusiasmó mucho la idea de ayudar a celebrar la SH.”

Lo más interesante es comprobar cómo un vehículo concebido para desplazamientos cotidianos adquiere una dimensión completamente distinta cuando se traslada al mundo de la escultura. Las líneas fluidas, las proporciones equilibradas y la limpieza visual que siempre han caracterizado al SH aparecen ahora magnificadas por la nobleza del mármol.

El nombre de la obra hace referencia a la tradición japonesa de contemplar la floración de los cerezos, un instante efímero cargado de simbolismo / Honda

“Es muy emocionante ver cómo las formas de la SH —muy fluidas y musculosas— se realzan con un material noble como el mármol”, señala Giovanni Dovis, diseñador de la SH125i. “Filippo Tincolini ha logrado captar plenamente la esencia de la SH en su obra.”

Dovis también recuerda cómo nació el concepto original del modelo: “Ver el escúter reinterpretado en mármol puro ha sido una experiencia increíblemente especial, especialmente para alguien que participó en el boceto del concepto original. Cuando desarrollamos el escúter por primera vez, la intención era crear algo funcional pero emocionalmente atractivo, un diseño con el que la gente pudiera conectar al instante.”

A la pregunta de si es más difícil hacer un escúter nuevo o evolucionar una manteniendo el legado, Dovis destaca que “mantener la esencia de un producto icónico es un desafío diario que requiere consultar a los predecesores o responsables para comprender las proporciones fundamentales; una vez que se dominan estas proporciones, se tiene la mitad del trabajo resuelto. La verdadera innovación no es un acto individual, sino el esfuerzo de un gran equipo que utiliza los datos para identificar las necesidades reales del cliente y seguir una guía metodológica estructurada”.

La segunda pieza clave del aniversario es el SH125i Marmo, un prototipo plenamente funcional desarrollado por Honda Italia Industriale. En este caso, el foco se sitúa sobre la sostenibilidad y los nuevos materiales. El modelo utiliza resina acrílica reciclable capaz de reproducir el aspecto visual del mármol sobre la carrocería.

“El SH Marmo es un concepto pionero que lleva aún más lejos la reflexión sobre los materiales de producción”, explica Sebastiano Cerrone, Head of Product Innovation en Honda Italia Industriale. “El material ofrece una gran libertad de expresión y permite introducir motivos y estilos únicos desde las primeras etapas del proceso de producción.”

La segunda pieza clave del aniversario es el SH125i Marmo, un prototipo plenamente funcional desarrollado por Honda Italia Industriale / Honda

Más allá del aspecto visual, Honda ha desarrollado un proceso donde el color se integra directamente en el material antes del moldeo, eliminando la necesidad de una fase tradicional de pintura. Esto permite reducir emisiones de CO2 y minimizar residuos industriales.

“Lo que más nos enorgullece es que ideas como el SH Vetro o el uso del material SH Marmo nacen en Atessa, en la planta de producción, de las personas que lo fabrican cada día”, añade Cerrone. “Nuestros asociados están constantemente pensando en las expectativas de nuestros clientes y en el impacto global de la planta. Fomentamos el coche compartido, utilizamos energía solar —que representó el 14% de nuestro total el año pasado— y hemos desarrollado un barniz de bajo impacto para nuestros acabados, lo que nos ha permitido reducir la temperatura de nuestros hornos en unos 50 grados.”

El modelo utiliza resina acrílica reciclable capaz de reproducir el aspecto visual del mármol sobre la carrocería. / Honda

Respecto al futuro, y también la creciente competencia china, desde Honda adelantan que “El reto principal de Honda es seguir innovando para proteger su posición de líder en un mercado de motocicletas con alta competencia nueva”. En este sentido apuntan que “es crucial adelantarse a las necesidades del cliente, una tarea complicada actualmente por las tensiones geopolíticas que presionan los costes al alza”. Y destacan la sostenibilidad como pilar estratégico: “Para retener el interés del usuario a largo plazo, la marca se apoya en su visión fundacional de las dos ruedas como un vehículo de sostenibilidad ambiental y social”.

Honda acompaña además todo este proyecto con una serie de documentales donde se explora la relación entre diseño, artesanía e innovación industrial. Porque el SH125i no solo ha sido un éxito comercial. También ha terminado definiendo una forma concreta de entender la movilidad urbana europea.

Noticias relacionadas

Y quizá ahí reside el gran mérito de este modelo. En haber sabido mantenerse vigente generación tras generación sin perder jamás su esencia. Muchos lo han intentado imitar. Algunos incluso han calcado parcialmente su estética o su concepto de rueda alta urbana. Pero 25 años después, el SH125i sigue ocupando un lugar privilegiado e imposible de replicar. Exactamente igual que su apellido no oficial: inimitable.