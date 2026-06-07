El universo de los coches de altas prestaciones está viviendo una transformación absoluta. El Ferrari Luce, el esperadísimo primer modelo cien por cien eléctrico de la firma italiana, ha irrumpido en la escena internacional levantando tanta expectación como debate.

El motivo de la polémica no se limita a su silenciosa naturaleza eléctrica, sino a una propuesta estética y de ingeniería radical donde el vidrio deja de ser un componente secundario para convertirse en el auténtico protagonista del vehículo.

Ferrari desafía las normas de la aerodinámica con la carrocería del ‘Luce’ / Ferrari

Una cúpula continua para cortar el viento

La gran seña de identidad visual del Ferrari Luce es su "glass house", una gigantesca superficie acristalada y continua que fusiona el parabrisas, las ventanillas laterales, el techo panorámico y la luneta trasera en una única y fluida carcasa exterior. Lejos de ser un mero capricho ornamental, este concepto busca la máxima suavidad de líneas para registrar el coeficiente de resistencia aerodinámica (Cx) más bajo en la historia de los modelos de calle de la marca, un factor crucial para exprimir la autonomía de sus baterías.

Para hacer realidad esta estructura limpia, sin molduras gruesas ni canalones a la vista, Ferrari y el estudio de diseño LoveFrom han colaborado estrechamente con el especialista Corning en el desarrollo de cristales de alta precisión.

El esfuerzo de ingeniería ha sido grande, pero ha dado su fruto: tras cinco años de trabajo, unas 6.000 simulaciones informáticas y cientos de horas de pruebas en el túnel de viento, se ha diseñado una estratigrafía de capas en los vidrios laminados optimizada de forma específica para mitigar el ruido del aire y ofrecer la máxima rigidez con el menor peso posible.

El esfuerzo de ingeniería ha sido grande, pero ha dado su fruto / Ferrari

Limpiaparabrisas verticales y un habitáculo interactivo

Otro de los componentes que más comentarios está generando es el sistema de limpiaparabrisas. Rompiendo con lo convencional, las escobillas descansan en posición casi vertical junto a los montantes delanteros. Esta ubicación responde a necesidades puramente de flujo de aire, ya que unos limpiaparabrisas tradicionales romperían la transición aerodinámica entre el capó y el cristal.

En el interior, el cristal abandona su función pasiva para transformarse en un material táctil y tecnológico mediante el uso masivo de Gorilla Glass combinado con aluminio reciclado. Este material de alta resistencia da forma a elementos clave como el volante, el cuadro de mandos principal e incluso la propia llave del vehículo.

Otro de los componentes que más comentarios está generando es el sistema de limpiaparabrisas / Ferrari

La experiencia digital en el habitáculo se completa con cuatro pantallas OLED de última generación desarrolladas junto a Samsung Display (con formatos de 12,9, 12, 10,1 y 6,3 pulgadas). Al carecer de la retroiluminación tradicional de los paneles LCD, estas pantallas permiten configurar una arquitectura interior mucho más fina, limpia y eficiente a nivel energético.

Noticias relacionadas

Toda esta exhibición tecnológica confirma que las superficies de vidrio han dejado de ser meras ventanas para convertirse en complejas interfaces técnicas. Ante un despliegue de precisión tan elevado, compañías especializadas como Carglass constatan una clara tendencia en la automoción del futuro, donde la sustitución y el mantenimiento de estas lunas avanzadas requerirán un nivel de cualificación técnica sin precedentes para garantizar que el aislamiento acústico, la aerodinámica y la tecnología del coche sigan funcionando a la perfección.