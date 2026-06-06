Silence presentó este viernes, en la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, su nuevo configurador online para personalizar el S04, su microcoche 100% eléctrico.

Esta herramienta, disponible en su web, ofrece diez colores base, diferentes iconos y múltiples combinaciones de letras y números. Los usuarios pueden elegir cada uno de estos elementos para diseñar un vehículo adaptado a sus preferencias estéticas.

El sistema está pensado tanto para nuevos compradores, que pueden adquirir el vehículo con el diseño seleccionado, como para quienes ya disponen de un S04 y desean modificar su apariencia. En ese caso, el usuario puede realizar el diseño online y acudir a un concesionario Silence para solicitar el kit gráfico de personalización.

La iniciativa responde a una tendencia creciente entre los usuarios más jóvenes, que buscan productos que reflejen su identidad y estilo pe­rsonal.

Silence lanza un configurador online para personalizar el S04, su nanocar eléctrico / Silence

El Silence S04 –que en su categoría L6e es apto para conductores a partir de 15 años– ofrece una alternativa de movilidad urbana y segura idónea para desplazamientos urbanos por su tamaño compacto, precio asequible y facilidad de uso.

El vehículo dispone de capacidad para dos ocupantes y un espacio de carga de 272 litros. Además, incorpora carrocería cerrada, climatización y una velocidad limitada a 45 km/h, características que lo diferencian de otras soluciones de movilidad ligera.

Entre sus características diferenciales está la batería extraíble, intercambiable y recargable con enchufe convencional, que es la misma empleada en el resto de los vehículos de la gama Silence. Los usuarios cuentan con una red de más de 185 Battery Stations operativas en España.

Noticias relacionadas

El S04 destaca también por su eficiencia energética, ya que con un coste de recarga de poco más de un euro puede recorrer hasta 146 kilómetros de autonomía homologada.