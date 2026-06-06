Seat abre las puertas al Gobierno para trabajar juntos en materia de Defensa

La geopolítica actual tiene en la defensa de Europa uno de los sectores más estratégicos. Guerras como las de Ucrania o Irán han puesto sobre la mesa la necesidad de contar con una buena infraestructura militar para hacer frente a amenazas, cada vez más cercanas, que tienen un gran impacto en el desarrollo económico. La inversión en este tipo de industria por parte de la Unión Europea busca actuar como acelerador industrial, tecnológico y financiero del sector Defensa en los países socios.

Es por ello que disponer de un sector fuerte es esencial para afrontar los nuevos retos en materia de seguridad, y es ahí donde Seat SA, la compañía fabricante de automóviles de las marcas Cupra y Seat, tiene un papel estratégico de cara al futuro. Según ha reconocido últimamente su CEO, Markus Haupt (galardonado recientemente como 'Persona Relevante del Motor' de Prensa Ibérica), las conversaciones con el Gobierno español ya se han producido.

Inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en la planta de Seat de Martorell. Visita institucional con Markus Haupt CEO de CUPRA, Salvador Illa; president de la generalitat de Catalunya, Pedro Sánchez: presidente del gobierno de España, Oliver Blume; CEO del grupo Volkswagen y Thomas Schäfer; CEO de la marca Volkswagen durante el acto que marca el inicio de la fabricación de los nuevos vehículos eléctricos del grupo, en Martorell, a 3 de junio de 2026. Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

"Es un tema por el que el Gobierno nos ha contactado activamente. Y lógicamente, si el Gobierno español nos contacta para pedir algún tipo de ayuda o colaboración, nosotros abrimos las puertas porque entendemos que es parte de nuestra responsabilidad, por la potencia industrial que tenemos. Estamos teniendo diferentes conversaciones, es cierto, pero no tenemos ningún proyecto en concreto todavía", ha afirmado Markus Haupt.

Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen al que pertenece Seat, también tiene claro que ha llegado el momento de abrir el sector a otras apuestas industriales. La electrificación, punta de lanza de la nueva transformación de la planta de Martorell para la producción del Cupra Raval y el Volkswgen ID.Polo, también representa una oportunidad además de la fabricación de coches.

Planta de ensamblaje de baterías de Seat S.A. en Martorell / Seat

"Las baterías también abren oportunidades en otros sectores. Podemos pensar también en sistemas de energía y para otras industrias. Y vienen más y más. Por eso esta inversión en la Gigafactoría de Sagunt (Valencia) es muy importante para el país y las oportunidades que se abren al lado del sector automóvil", señala Blume. Seat dispone de la planta de ensamblaje de baterías más importante para el sector en España, y también podría suministrar esos componentes a otras industrias. La Defensa es una de esas oportunidades.

El papel de Indra y Ficosa

Estas conversaciones para que Seat se incorpore al sector de la Defensa están avanzadas, según ha podido saber EL PERIÓDICO, y la presencia de una industria auxiliar de proveedores alrededor de la automovilística española en Catalunya apoya aún más esa posibilidad. Indra, además, que acaba de nombrar CEO a un viejo conocido de Seat y del sector del automóvil, Josep María Recasens (que fuera director de estrategia de Seat, de Renault y presidente de la patronal Anfac), juega un papel clave de la mano del Gobierno. También emerge con fuerza una empresa como Ficosa, que está plenamente volcada en el desarrollo tecnológico industrial de elementos para el sector de la Defensa.

Cadena de producción de la compañía catalana fabricante de piezas para el automóvil Ficosa. / El Periodico

Ficosa ha realizado numerosas alianzas estratégicas, como el acuerdo con Indra para el desarrollo de sistemas electroópticos de visión y vigilancia para vehículos militares, además de mantener contactos con gigantes del sector como General Dynamics para integrar sus sensores y sistemas en blindados y plataformas autónomas. Para ello está reconvirtiendo su planta de Viladecavalls (Barcelona) para la producción de tecnologías de Defensa.

La crisis estructural del sector de la automoción provocada por la propia geopolítica, la legislación rígida y la alocada carrera hacia el coche eléctrico ha hecho que Ficosa, que tenía ahí su cliente habitual, se lance buscar una alternativa. De sensores para retrovisores pasarán a soluciones de radar, baterías, control remoto y conducción autónoma. No es un cambio, es una evolución.

Con todo ello, el encaje de Recasens en el puzle de una nueva etapa en Indra parece ser la pieza mágica final para completar la obra dado su conocimiento de estrategias de producción y tecnología. Su antecesor en el cargo, José Vicente de los Mozos, también expresidente de Renault España y de Anfac, ofrecía igualmente ese perfil tecnológico e industrial que requiere el sector de la Defensa. Además, la producción de vehículos blindados o elementos móviles va más allá del mantra del coche eléctrico ansiado ya que permitirá dar salida a todo el arsenal industrial que puede aportar el automóvil.

Blindados y ¿chinos?

La estrategia de unir sector industrial del automóvil y defensa no es algo nuevo, y son muchos los fabricantes que se están planteando aceptar las propuestas de los diferentes gobiernos. Desde la Unión Europea se está trabajando desde hace tiempo en planes de desarrollo industrial conjunto dentro del sector de la seguridad.

Seat ha invertido 57 millones de euros en su planta de la Zona Franca. / Seat

Seat dispone de la fuerza de la industria automotriz y no solo con la planta de producción de vehículos en Martorell (que con 600.000 coches al año está a tope de su capacidad en las tres líneas de montaje que tiene), sino que también hay que contar con su planta de estampación de Zona Franca y de componentes en El Prat, claves en esta nueva estrategia industrial. Seat reúne las condiciones. Hace siete años se invirtieron 57 millones de euros en maquinaria de estampación, con una capacidad productiva de 52 millones de piezas para vehículos al año.

Y es que, al fin y al cabo, Seat es una industria especializada y puede fabricar cualquier tipo de vehículo con cualquier marca: ya sean coches de turismo, SUV o vehículos blindados, la tecnología que se emplea para ello es la misma. Esa flexibilidad industrial también abre las puertas a introducir nuevas alianzas en el sector del automóvil, como la que desde el propio consorcio alemán al que pertenece Seat están trabajando desde hace tiempo con la china SAIC.

Interior de una de las plantas del grupo estatal SAIC en China. / SAIC

La planta catalana es uno de los objetivos para implementar modelos de origen chino incluso con marca española, como hacen Chery y Ebro en la planta de Zona Franca de Barcelona. Fuentes cercanas a la operación apuntan esa posibilidad, con lo que se pone de manifiesto que Catalunya es una plaza estratégica para este tipo de operaciones, amparados también en el apoyo institucional.

Oportunidades industriales

El gasto militar de la Unión Europea se cifra actualmente en 381.000 millones de euros anuales, una cantidad que en los próximos años se va a multiplicar, pero para llegar a cantidades superiores y entendiendo que no lo aportarán solo los gobiernos. La Unión Europea volverá a aferrarse a los planes de reestructuración para asumir mayores cantidades en acciones de colaboración público-privada, donde España es pionera con los Perte.

Y es ahí donde Seat y otras empresas de automoción, como Renault o Ford, juegan un papel importante a nivel industrial. Precisamente en Renault, su actual CEO, François Provost, ingeniero de la Escuela de Minas de París, ya trabajó para el Ministerio de Defensa francés y en más de una ocasión ha comentado las oportunidades que se abren de colaboración entre ambos sectores industriales.

Blindados Dragón 8X8 entregados al Ejército de Tierra, durante una prueba / ET

Pero hay más. Europa, entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos, pretende movilizar 800.000 millones de euros. Entre 2021 y 2027 el Fondo Europeo de Defensa estaba dotado solo con 8.000 millones de euros, pero de cara a los próximos años la cifra se multiplicará. Y lo hará con varios formatos, como el que ofrece Safe (Acción por la Seguridad en Europa) que moviliza préstamos por valor de 150.000 millones de euros para financiar grandes inversiones en defensa y apoyar la producción industrial.

En España, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado justo hace un año, prevé una inyección de 34.000 millones de euros hasta 2037. Todos estos escenarios son apetecibles para una industria como la del automóvil en España, no en vano ocupa el segundo puesto como productor europeo y octavo en el mundo, pero con el objetivo de auparse al primer puesto en Europa en 2030. En la segunda edición del reciente Foro Prensa Ibérica sobre Paz y Seguridad en Europa ya se puso de manifiesto hace unas semanas, la importancia de la colaboración entre sectores para alcanzar un mayor rendimiento industrial y económico.