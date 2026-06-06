Laurent Sengenes, Director general de Dacia en España: “Con CareMakers hacemos la movilidad accesible a todos”

Dacia no se conforma con ser uno de los fabricantes que lideran las lista de ventas del país. Ahora, la marca quiere demostrar que el sentido práctico y la innovación tecnológica no están reñidos con el bolsillo. Le llaman Dacia ADN Tour, y aprovechando una de sus paradas, charlamos con el director general de la marca en nuestro país, Laurent Sengenes.

La clave de Dacia sigue siendo ofrecer lo esencial para no inflar el precio del coche.

Claro, porque fíjate cuántas veces compramos productos electrónicos en los que hay muchas funcionalidades que usamos una vez al año o que nunca utilizamos. En Dacia, nosotros le decimos a esos clientes: “Cómprate la marca Dacia porque vas a gastar lo justo y necesario para tu movilidad, y el dinero que te ahorras lo gastas en otra cosa”. Es en esto en lo que Dacia propone un modo de consumo mucho más pragmático. También es tecnología, porque proponemos una gama multienergía. Tenemos gasolina y tenemos GLP (Gas Licuado del Petróleo). El GLP, por ejemplo, es un combustible que cuesta la mitad comparado con la gasolina y cuenta con la etiqueta ECO, porque finalmente sabemos que los precios del GLP en este momento no se mueven.

Esto es importante porque podemos proponer GLP con un coste de uso optimizado. También contamos con la tecnología híbrida, híbrida autorrecargable, que es una tecnología, además, Made in Spain gracias a nuestro socio Horse y a los más de 850 ingenieros que trabajan en España. Cuenta con una caja de cambios fabricada en Sevilla y un motor fabricado en Valladolid. Entonces, además de un consumo pragmático y de una gama renovada y eficiente, tenemos también coches que, con el híbrido, tienen su corazón en España.

Laurent Sengenes, director general de Dacia España, en la Gala Neomotor / Juan Pelegrin

Menuda evolución ha tenido Dacia en estos veinte años en España.

Así es, porque si nos acordamos de hace 20 años, cuando Dacia arrancó en 2004, en aquel momento el objetivo era proponer coches nuevos a personas que no podían pagarse un coche a estrenar y que tenían un coche usado. Desde entonces, nosotros hemos seguido ampliando la gama a lo largo de los últimos 20 años junto con el Sandero, después el Duster, luego el Spring, el Jogger y ahora el Bigster, que es nuestro nuevo buque insignia lanzado el año pasado.

Este último es un coche muy distinto, un coche familiar a partir de 25.000 euros. Esta marca sigue con la misma receta, que es proponer a los clientes lo que están dispuestos a pagar, nada menos, pero sobre todo, nada más. Estamos reinventando siempre lo que llamamos nosotros “los esenciales”, o sea, lo que los clientes realmente quieren ver en los coches.

¿Es quizás el GLP la tecnología más desconocida?.

Nosotros tenemos una cuota de mercado del 80% en España. El GLP te permite también tener la etiqueta ECO de la DGT, que es tan importante a la hora de moverse en España. Creo que, finalmente, es una tecnología que propone un excelente coste de uso. En un vehículo con GLP te sale aproximadamente a 6 o 7 euros por cada 100 kilómetros, mientras que en gasolina son más de 10. Finalmente, es una tecnología ecológica, es una tecnología que emite menos, es una tecnología segura y es una tecnología que te permite realmente gastar muy poco para tu movilidad.

Cerraron 2025 con unos resultados históricos.

Así es. Es la segunda marca en el canal de particulares. Casi un coche de cada diez vendidos a particulares en España es un Dacia. Además, el Sandero es el coche más vendido desde hace 13 años, y la historia y el éxito siguen también en este 2026. Para nosotros era importante poder ir a nuestros concesionarios en distintas ciudades de España. Disponemos de 15 fechas programadas con este ADN Tour, que es el plan que tenemos nosotros para 2026. Un plan de crecimiento enfocado mucho en nuestro ADN. La marca Dacia es una marca muy distinta, que propone un modo de consumo mucho más pragmático de lo que proponen otras marcas.

La gama se ampliará en el último trimestre del año.

Efectivamente, tendremos al final del año dos modelos que van a llegar. Tendremos un nuevo coche eléctrico del segmento A desde 18.000 euros, un coche también importante fabricado en Europa. La ambición de Dacia es seguir democratizando la movilidad y proponer, más allá de una movilidad accesible, una movilidad cada día más sostenible con nuevas tecnologías. De ahí la tecnología eléctrica que estamos potenciando. También llegará un segundo modelo que es un modelo del segmento C, el segmento compacto, que es muy importante. El Striker será un coche muy distinto. No será un SUV, sino algo muy diferente a lo que hacemos. Dacia va a entrar en un segmento con una propuesta distinta.

CareMakers es el proyecto social de Dacia.

Cuando hablamos de movilidad accesible realmente para todos, la iniciativa solidaria que tenemos se llama Dacia CareMakers. Propone simplemente coches para personas que quieren acceder al mercado laboral. Sabemos que, en muchos casos, no aceptan una oferta de trabajo porque no tiene la solución de movilidad, ya sea porque no hay transporte o porque hay transporte pero no en los horarios adecuados. Sabemos que es una barrera. De hecho, creo que ahí Dacia tiene un papel que jugar proponiendo a esas personas que están a punto de acceder al mercado laboral una solución de movilidad. Es una solución de movilidad muy accesible, un Sandero, sin entrada (o sea, que no hay que pagar una primera cuota importante porque esta gente tiene una liquidez limitada). Lo hacemos en nuestra red de concesionarios.

Tenemos más de la mitad de nuestra red en España adherida a la iniciativa, y el programa lo hacemos sobre todo con asociaciones. Eso es importante porque tenemos a día de hoy doce asociaciones en España que nos permiten identificar a esos beneficiarios, porque están por toda España. Gracias a esas asociaciones los identificamos para después, con nuestra red, poder atender y proponer esta solución de movilidad. Es un proyecto “muy Dacia”, porque representa la movilidad accesible para todos. Como anécdota, tengo una hija de 9 años y muchas veces por la noche me dice: “Papá, ¿qué tal? ¿Cómo anda el proyecto de la gente?”. Porque para ella es realmente un proyecto donde podemos ayudar a personas y, finalmente, cambiar vidas.