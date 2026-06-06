La historia de Alfa Romeo, a través de algunos de sus modelos más icónicos

Alfa Romeo es una de las marcas automovilísticas más antiguas y emblemáticas de Italia, pero su historia comienza antes de llevar el nombre que conocemos hoy. Su evolución está marcada por cambios de propiedad, crisis industriales y una identidad técnica y deportiva que se ha mantenido como parte de su carácter desde sus inicios.

En 1910 en Milán nace la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ALFA, tras la reorganización de una antigua filial industrial. Desde el inicio, su objetivo no es simplemente fabricar coches, sino desarrollar automóviles de altas prestaciones con vocación deportiva. En esta primera etapa se produce uno de los automóviles más relevantes de la trayectoria de ahora Alfa Romeo: el 24 HP.

ALFA 24 HP. / Stellantis

Bajo la dirección de Giuseppe Merosi, el coche incorporaba un motor de cuatro cilindros y 4,1 litros, una configuración sofisticada para comienzos del siglo XX. Desarrollaba alrededor de 42 CV reales y podía alcanzar aproximadamente 100 km/h, cifras notables para un automóvil de 1910. Su transmisión manual de cuatro velocidades y diversas soluciones mecánicas mostraban un nivel de refinamiento superior al de muchos competidores contemporáneos.

ALFA utilizó el 24 HP para darse a conocer en el mundo de la competición, como la Targa Florio de 1911, sentando así las bases de lo que posteriormente se convertiría en Alfa Romeo.

ALFA se transforma en Alfa Romeo

En 1915, llega a ALFA el ingenierio napolitano Nicola Romeo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Cambia la producción, orientándola hacia el sector bélico como hicieron tantas otras marcas, y la empresa empieza a transformarse estructural y financieramente. En 1920, tras la guerra, la empresa retoma la producción de automóviles y adopta oficialmente el nombre Alfa Romeo, integrando el apellido de Nicola Romeo.

Aquí comienza la primera época dorada deportiva, con el Alfa Romeo P2 de 1924 como referente. El Alfa Romeo P2 fue uno de los primeros grandes monoplazas de competición, desarrollado para competir en la fórmula de 2 litros de mediados de los años veinte, diseñado por el ingeniero italiano Vittorio Jano, llegado desde Fiat.

Alfa Romeo P2 de 1930. / MAUTO

Incorporaba un avanzado motor de ocho cilindros en línea de 2 litros con doble árbol de levas y sobrealimentación mediante compresor, una configuración muy sofisticada que le consiguio al Alfa Romeo 2P el título de campeón mundial de constructores en 1925 y numerosos galardones en competición.

El periodo de entreguerras, tiempo del 6C y el 8C

Cuando llegan los años dorados del periodo de entreguerras, Alfa Romeo empieza a desarrollar modelos de referencia que también destacan estéticamente. El Alfa Romeo 6C y el 8C 2900, de 1929 y 1935 destacan por combinar elegancia, estética y rendimiento.

Alfa Romeo 6C SuperSport. / Stellantis

Alfa Romeo 8C 2900 de Le Mans. / Stellantis

El primero, también diseñado por Vittorio Jano, presentaba mejoras en el chasis y en la cilindrada, aumentándola hasta 1.752 cc. A partir de 1933, fue recarrozado por grandes nombres como Zagato o Touring Superleggera y consolidó la importancia de Alfa Romeo en el ámbito deportivo. El Alfa Romeo 8C está considerado por muchos uno de los coches más elegantes y avanzados del momento. Era un automóvil de altas prestaciones, con un motor de ocho cilindros en línea de 2,9 litros con doble árbol de levas en cabeza y dos compresores Roots. La versión 2900A desarrollaba alrededor de 220 CV, una cifra increíble para la época. Consiguió títulos deportivos en las Mille Miglia de 1936 y 1937, además de victorias en las 24 horas de Le Mans.

El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial representa un fuerte cambio para Alfa Romeo, que se centra en producir modelos más de 'calle' sin perder la deportividad. Es el momento del Alfa Romeo Giulietta Sprint y el Giulia de 1954 y 1962, dos coches que luego se producirían de nuevo pasados los 2000.

Alfa Romeo Giulietta Sprint / Stellantis

El Alfa Romeo Giulietta Sprint, un coupé diseñado por Bertone y dibujado por Franco Scaglione, combinó prestaciones, elegancia y accesibilidad de una forma poco habitual para su época. Su éxito fue inmediato y Alfa Romeo tuvo que aumentar la producción para atender la demanda. Las primeras unidades montaban un avanzado motor de 1,3 litros de doble árbol de levas en cabeza fabricado en aleación ligera, asociado a una caja manual de cuatro velocidades y propulsión trasera. Desarrollaba alrededor de 65 CV en su configuración inicial y gracias a su bajo peso ofrecía prestaciones muy competitivas.

Alfa Romeo Giulia de 1962 / Stellantis

El Alfa Romeo Giulia de 1962 revolucionó las berlinas deportivas y rápidamente se convirtió en uno de los modelos más influyentes de la marca italiana. Combinaba una carrocería ligera con motores de cuatro cilindros en aleación y doble árbol de levas en cabeza. La gama utilizó cilindradas principalmente de 1,3 y 1,6 litros, tracción trasera y una puesta a punto orientada a la conducción deportiva.

Llegan los 70, época de belleza

La posterior década de los 70 abrió una etapa marcada por el diseño y la competición extrema. De este periodo son el Alfa Romeo Giulia Sprint GTA (1965), una versión aligerada y homologada del Sprint GT, y sobre todo el Alfa Romeo 33 Stradale de 1967, recientemente recuperado por el diseñador Alejandro Mesonero-Romanos. Este es uno de los coches más bonitos jamás construido según aficionados y críticos y deriva directamente del mundo de la competición, siendo uno de los primeros superdeportivos.

El Alfa Romeo 33 Stradale de 1967 junto al nuevo. / Alfa Romeo

Su estructura utilizaba un chasis tubular extremadamente ligero y una carrocería de aluminio fabricada a mano. Montaba un avanzado motor V8 de 2.0 litros con doble árbol de levas por bancada, lubricación por cárter seco, inyección mecánica SPICA y doble encendido por cilindro, capaz de desarrollar alrededor de 230 CV a 8.800 rpm. La transmisión era manual de seis velocidades, una configuración muy poco habitual para un coche de calle de finales de los años sesenta.

También en esta época nace, de la mano de Pininfarina, el Alfa Romeo Spider Duetto, que se convirtió en el descapotable seña de Alfa. Referente del diseño automovilístico, utilizaba un motor de cuatro cilindros en línea de 1.570 cm³ con doble árbol de levas en cabeza, una tecnología avanzada para su época. Desarrollaba aproximadamente 109-110 CV, alcanzaba cerca de 182 km/h y transmitía la potencia a las ruedas traseras mediante una caja manual de cinco velocidades.

Interior dedl Alfa Romeo Spider Duetto. / Stellantis

El Alfa Romeo 75 de 1985 fue el último Alfa fabricado antes de la integración de la marca en Fiat. En Norteamérica se comercializó como Milano (el que fue brevemente nombre del ahora conocido como Junior) y se produjeron cerca de 387.000 unidades.

Alfa Romeo 75. / Stellantis

La gama incluía motores de cuatro cilindros y V6, con cilindradas entre 1,6 y 3,0 litros. Entre las versiones más apreciadas destacan el 2.0 Twin Spark, famoso por su combinación de rendimiento y agilidad, el 1.8 Turbo Quadrifoglio Verde, y el conocidísimo 3.0 V6 Busso, cuyo sonido y carácter lo han convertido en una referencia entre los deportivos italianos de los años ochenta.

Llegan los 2000: tiempo de berlinas

Del periodo más contemporáneo, de los 90 a los 2000, en una época marcada por la crisis y la reorganización empresarial y productiva, se pueden destacar varios modelos. Uno de ellos es el 156, de 1997, una berlina que ganó el premio europeo Car of the Year 1998, que se ofreció con diferentes carrocerías y que también montaba el V6 Busso, además de mecánicas diésel JTD. De este coche se fabricaron 670.000 unidades y fue el símbolo de recuperación y revitalización de la marca.

Alfa Romeo 156. / Stellantis

No se pueden dejar de nombrar el MiTo y el Giulietta, dos coches que vieron la luz en 2008 y en 2010 y que supisieron, por un lado, la entrada de los conductores jóvenes a la marca y, por otro, la competición directa co nlas berlinas compactas alemanas.

Alfa Romeo MiTo 2016. / Stellantis

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde de 2014. / Stellantis

Posteriormente llega uno de los Alfa Romeo más icónicos de la época actual: el Giulia, especialmente en su versión Quadrifoglio. Lanzada en 2015, esta berlina quería y quiere plantarle cara a las berlinas deportivas alemanas. Con un motor V6 biturbo de 2,9 litros fabricado íntegramente en aluminio, desarrollado por ingenieros con experiencia en Ferrari, la potencia original anunciada fue de 510 CV y 600 Nm de par, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,9 segundos y alcanzar unos 307 km/h de velocidad máxima.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio / .

La arquitectura de tracción trasera se combina con un diferencial trasero con torque vectoring, reparto de pesos cercano al equilibrio ideal y materiales ligeros como carbono y aluminio. El Giulia Quadrifoglio fue el primer modelo de la nueva generación Giulia y marcó una etapa de renovación para la marca italiana.

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Obviamente, en este listado quedan otros muchos modelos icónicos de Alfa Romeo por recuperar: el Brera, el 159, el GTV, los Spider más modernos, el Alfetta y los coches de concepto, como el Nuvola. Lo que es innegable es la enorme aportación de Alfa Romeo al mundo de la automoción.