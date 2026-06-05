El Epiq será el primer Skoda en fabricarse en España y el primer eléctrico de Volkswagen Navarra

Volkswagen Navarra ha iniciado la producción en serie del Skoda Epiq, el primer modelo de la marca fabricado en España y también el primer vehículo eléctrico que sale de las líneas de montaje de la planta navarra. Con este lanzamiento, la fábrica da un paso decisivo en su transformación hacia la movilidad eléctrica, liderada por las instalaciones de Martorell, donde ya ha arrancado la producción del Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo.

Este SUV eléctrico no es solo un modelo clave para la planta de Navarra, sino para la propia marca checa, tal y como ha expresado Andreas Dick, director de Producción y Logística de Skoda Auto: "El Škoda Epiq es un paso importante para la electrificación continua de nuestra marca".

El Skoda Epiq se convierte en el tercer modelo fabricado actualmente en Navarra, junto a los Volkswagen T-Cross y Taigo, ambos con motores de combustión. A finales de año está previsto además el inicio de la producción del Volkswagen ID. Cross, lo que reforzará el peso de los vehículos eléctricos dentro de la actividad de la planta. André Kleb, Chief Production Officer para la Región Ibérica ha explicado que "el proyecto de la familia de coches eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen incluye cuatro modelos de tres marcas diferentes y dos fábricas trabajando de manera conjunta para hacer accesible el coche eléctrico en toda Europa".

"Hito histórico"

La llegada de estos nuevos modelos ha ido acompañada de importantes inversiones industriales. Entre las principales actuaciones destacan la ampliación de 5.390 metros cuadrados en el área de Chapistería y la instalación de una nueva prensa de 2.100 toneladas, destinada exclusivamente a la fabricación de componentes de carrocería para los futuros vehículos eléctricos. En el arranque de la producción del Epiq también ha estado presente María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, quien ha dado la enhorabuena a Volkswagen por este "hito histórico". "Estamos ante el salto definitivo hacia la movilidad eléctrica, impulsada por un fabricante europeo, lo cual refrenda que tenemos una industria de automoción puntera, con capacidad y talento".

Skoda Epiq / Skoda

Skoda Epiq / Skoda

Y es que la transformación de la planta de Navarra también ha tenido un importante componente formativo. Desde enero de 2025 hasta mayo de 2026, la plantilla de Volkswagen Navarra ha completado más de 231.000 horas de formación relacionadas con los nuevos procesos de electrificación, con una media de 47 horas por empleado y una inversión superior a los 2,1 millones de euros.

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Con el inicio de la producción del Skoda Epiq y la próxima incorporación del Volkswagen ID. Cross, Volkswagen consolida a Navarra junto con Martorell como una de sus principales plantas para la fabricación de vehículos eléctricos en Europa y refuerza el papel de la industria española en la transición hacia la movilidad electrificada.